Trong bối cảnh kinh tế biến động, xu hướng tích lũy số được người Việt quan tâm

"Làn sóng" đầu tư từ những đồng vốn nhỏ

Thị trường tài chính ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng. Theo Tổng cục Thống kê, CPI quý I/2025 tăng 3,22% và dự báo năm 2026 sẽ còn "tăng nhiệt" lên mức 3,6% - 4,6%. Điều này thúc đẩy xu hướng “phòng thủ tài chính”, khi tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình tăng từ 8,5% lên gần 10%.

Tuy nhiên, khi lạm phát tăng, các kênh đầu tư truyền thống như vàng hay bất động sản trở nên biến động với rào cản vốn lớn, còn chứng khoán đối mặt với nhiều rủi ro. Lúc này, tích lũy số đang trở thành một lựa chọn được nhiều người quan tâm nhờ tính linh hoạt và khả năng tiếp cận dễ dàng. Khoảng trống thị trường hiện nay chính là nhu cầu tích lũy từ những khoản tiền nhỏ (micro-saving) - nơi người dùng cần một công cụ minh bạch, linh hoạt và đảm bảo thanh khoản.

Lời giải từ công nghệ và tư duy "Tích lũy thông minh":

Trao đổi về thực trạng này, ông Nguyễn Việt Hưng - Tổng Giám đốc Công ty CP 3Gang - chia sẻ: "Nhiều cá nhân hiện nay vẫn để dòng tiền nhàn rỗi 'ngủ quên' mà chưa có kế hoạch tối ưu hóa hiệu quả. Vấn đề nằm ở việc thiếu một công cụ đủ linh hoạt để điều tiết những khoản tiền lẻ hằng ngày thành tài sản có giá trị tích lũy lâu dài."

Theo ông Hưng, 3Gang đóng vai trò là hệ sinh thái giúp "bình dân hóa tài chính". "Chúng tôi khát vọng định hình tư duy mới: Tích lũy thông minh cho mọi thế hệ. Đây là sự giao thoa giữa xu hướng công nghệ toàn cầu và nhu cầu thực tế tại Việt Nam, giúp người dùng làm chủ lộ trình tài chính cá nhân một cách bền vững", ông nhấn mạnh.

Giải pháp bảo vệ tài sản đa tầng

Để giải bài toán hiệu quả cho người dùng, 3Gang ứng dụng giải pháp dữ liệu để cá nhân hóa lộ trình tích lũy. Tính minh bạch và an toàn của hệ sinh thái được bảo chứng bởi các định chế uy tín:

Xác thực danh tính: Quy trình định danh điện tử (eKYC) do VNPT cung cấp giúp chuẩn xác hóa thông tin ngay từ bước đăng ký.

Giám sát dòng tiền: Các giao dịch tài chính của người dùng được thực hiện thông và giám sát luồng tiền qua hệ thống ngân hàng VPBank.

Kết nối sản phẩm chính thống: Thông qua nền tảng phân phối chứng chỉ quỹ Fmarket (thuộc chủ quản của FinCorp), người dùng tiếp cận trực tiếp danh mục từ các công ty quản lý quỹ hàng đầu.

Sự phối hợp giữa công nghệ định danh, hệ thống giám sát ngân hàng và các sản phẩm từ các công ty quản lý quỹ uy tín trên thị trường. chính là nền tảng giúp người dùng an tâm tuyệt đối khi trải nghiệm dịch vụ.

Lộ trình 45 ngày: Tối ưu lợi ích theo từng nhóm khách hàng

Chào đón quý II/2026, 3Gang khởi động chiến dịch mang tên "Tăng tốc tích lũy - Mở quỹ tương lai" (từ 01/04 - 15/05/2026) với hàng loạt ưu đãi hiện kim hấp dẫn nhằm khuyến khích cộng đồng thiết lập thói quen tài chính:

Hỗ trợ "Phá băng" cho người dùng mới: 100 khách hàng đầu tiên thiết lập lộ trình tích lũy thành công sẽ nhận ngay bộ quà tặng trị giá 200.000 VNĐ. Đây là động lực quan trọng để người dùng bắt đầu hành trình quản trị dòng tiền với giúp người dùng bắt đầu hành trình quản lý và tích lũy tài chính một cách thuận tiện. tại các kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng.

Tri ân khách hàng hiện hữu: 3Gang dành riêng giải thưởng tiền mặt trị giá 1.000.000 VNĐ cho nhóm khách hàng tích cực nhất trong việc gia tăng giá trị tài sản trên nền tảng, khẳng định cam kết đồng hành bền vững cùng người dùng.

Lan tỏa cộng đồng tài chính số: Chương trình bùng nổ nhất diễn ra từ 01/05 - 15/05 với giải Nhất lên tới 10.000.000 VNĐ tiền mặt dành cho người dùng tích cực giới thiệu bạn bè tham gia hệ sinh thái tích lũy thông minh.

Sự lên ngôi của các giải pháp như 3Gang cho thấy thị trường tài chính Việt Nam đang ngày càng trưởng thành. Trong một thế giới biến động, tư duy tích lũy sớm chính là "tấm khiên" vững chắc nhất để mỗi cá nhân tự tin làm chủ tương lai của chính mình.