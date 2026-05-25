Triệt phá điểm sản xuất băng vệ sinh giả thương hiệu nổi tiếng

Ngày 25/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thị T. (sinh năm 1982, trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội "Sản xuất hàng giả", quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng lập biên bản tại cơ sở sản xuất hơn nửa triệu miếng băng vệ sinh đạo nhái các thương hiệu nổi tiếng. (Ảnh: Trần Thế Mạnh)

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên thực hiện khám ô tô tải mang biển kiểm soát 29H - 240.51 do ông Nguyễn Xuân Th. (sinh năm 1963, trú tại phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên thùng xe có tổng cộng 11.040 gói băng vệ sinh thành phẩm mang các nhãn hiệu “Kotex”, “Thạch Thảo” có dấu hiệu bị làm nhái.

Qua xác minh, bà Đỗ Thị T. - chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Tiếp tục kiểm tra cơ sở sản xuất của bà T., đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này đang hoạt động sản xuất, đóng gói băng vệ sinh giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Đoàn liên ngành phát hiện lượng lớn miếng băng vệ sinh thành phẩm đạo nhái các nhãn hiệu như: “Kotex”, “Lisa”, "Diana", "Ánh Dương" và "Việt Thái", “Thạch Thảo”.

Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện tổng cộng 37.180 gói băng vệ sinh thành phẩm, nhái các loại nhãn hiệu như: “Kotex”, “Lisa”, "Diana", "Ánh Dương" và "Việt Thái", “Thạch Thảo”. Đồng thời, cơ sở này còn có đến 525.450 miếng băng vệ sinh các loại chưa đóng gói, 1.979 kg bao bì các loại và một số tem nhãn, máy móc dùng để đóng gói băng vệ sinh có dấu hiệu sản xuất hàng giả quy mô lớn.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà T. bước đầu khai nhận đã tự mua nguyên vật liệu, bao bì, sau đó sử dụng máy hàn nhiệt để đóng gói băng vệ sinh ngay tại cơ sở ở thôn Đỗ Xá, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên rồi đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong máy móc, thiết bị và tạm giữ toàn bộ số băng vệ sinh có dấu hiệu sản xuất hàng giả, nguyên phụ liệu để tiếp tục xác minh làm rõ.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý.