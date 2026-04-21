Trốn thi hành án, nam thanh niên ở Hà Tĩnh ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn

Sau thời gian kiên trì vận động, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận đối tượng truy nã Lê Đức Mạnh đến đầu thú.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Lê Đức Mạnh (SN 16/6/2007, trú xã Hương Sơn) trước đó bị TAND huyện Hương Sơn (cũ) hủy quyết định cho hưởng án treo, buộc chấp hành 18 tháng tù giam về các tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã rời khỏi địa phương nhằm tránh việc thi hành án.

Công an bắt giữ Lê Đức Mạnh. (Ảnh BHT)

Ngày 31/3/2025, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định truy nã số 27 đối với Mạnh về hành vi trốn thi hành án.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đã xây dựng kế hoạch truy bắt, triển khai nhiều biện pháp xác minh, thu thập thông tin. Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng xác định đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa phương, hạn chế liên lạc với người thân, thậm chí có thời điểm cắt đứt hoàn toàn liên hệ với gia đình để né tránh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền, vận động, đến ngày 20/4/2026, Lê Đức Mạnh đã đến trụ sở cơ quan công an để đầu thú.

Hiện đối tượng Lê Đức Mạnh đã được bàn giao cho Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh để chấp hành án theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 24/3/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an xã Huồi Tụ và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (CHDCND Lào) phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Và Giống Và.

Theo cơ quan chức năng, Và Giống Và (SN 1966), trú tại bản Huồi Ức 2, xã Huồi Tụ, tỉnh Nghệ An, bị truy nã theo Quyết định số 01 ngày 22/11/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Sau khi phạm tội, đối tượng bỏ trốn sang Lào, cắt đứt liên lạc với gia đình, thay đổi danh tính và ẩn náu tại khu vực hẻo lánh, giao thông đi lại khó khăn nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để đấu tranh, truy bắt đối tượng.

Sau thời gian kiên trì rà soát, xác minh, các lực lượng phối hợp đã xác định được nơi ẩn náu và tổ chức vây bắt thành công Và Giống Và tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay.