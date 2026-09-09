Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple

(VTC News) -

Ngày 7/9, hai gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, Huawei và Xiaomi, lần lượt giới thiệu hai mẫu smartphone gập cao cấp: Huawei Mate XT 2 và Xiaomi 18 Fold. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt iPhone gập.

Huawei Mate XT 2: Thiết kế gập ba ấn tượng

Huawei Mate XT 2 sở hữu thiết kế gập ba, cho phép biến một thiết bị có kích thước tương đương smartphone thông thường thành màn hình lớn 10,2 inch. Khi gập lại, máy có màn hình 6,5 inch, dày 12,3 mm và nặng 299 gram.

Khi mở hoàn toàn, độ dày giảm xuống còn 3,5-4 mm. Màn hình chính sử dụng tấm nền LTPO AMOLED với độ phân giải 3.184 x 2.232 pixel và tần số quét 90 Hz. Màn hình phụ có kích thước 6,5 inch, độ phân giải 2.442 x 1.140 pixel và tần số quét 120 Hz.

Phiên bản cao cấp của Mate XT 2 được trang bị màn hình chống nhìn trộm Privacy Display, cho phép thu hẹp góc nhìn của màn hình bằng một nút bấm, hạn chế người xung quanh quan sát nội dung. Máy sử dụng chip Kirin 9050 Pro, nhanh hơn 46% so với thế hệ trước, cùng với pin 5.600 mAh hỗ trợ sạc có dây 66 W và không dây 50 W.

Hệ thống camera bao gồm camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 40 MP và camera tele 50 MP với zoom 3,5x. Mate XT 2 cũng có tính năng đo điện tâm đồ (ECG) và đạt chuẩn chống bụi, nước IP59. Giá khởi điểm của Mate XT 2 tại Trung Quốc là 19.999 NDT (hơn 77 triệu đồng).

Xiaomi 18 Fold: Camera 200 MP

Cùng ngày, Xiaomi giới thiệu 18 Fold, smartphone gập dạng sách với thân máy dày 5,02 mm và nặng 219 gram. Máy có màn hình phụ 5,38 inch và màn hình chính 7,58 inch, cả hai đều sử dụng công nghệ AMOLED với tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 4.000 nit.

Xiaomi trang bị cho 18 Fold chip Xring O3 với 10 nhân CPU và 16 nhân GPU, hứa hẹn hiệu năng cao hơn 52% so với phiên bản trước. Dù thân máy mỏng, 18 Fold vẫn có pin 6.000 mAh, hỗ trợ sạc có dây 67 W và không dây 50 W.

Camera chính có độ phân giải lên tới 200 MP, đi kèm camera góc siêu rộng 50 MP và camera tele 50 MP với zoom quang 3,5x. Giá khởi điểm của Xiaomi 18 Fold tại Trung Quốc là 10.999 NDT (42,6 triệu đồng).

Cuộc đua smartphone gập

Việc Huawei và Xiaomi cùng ra mắt những smartphone cao cấp mới cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là ở phân khúc smartphone gập, nơi Apple chưa tập trung nhiều.

Mate XT 2 nổi bật với thiết kế gập hai lần và màn hình lớn, trong khi Xiaomi 18 Fold hướng đến sự cân bằng giữa kích thước màn hình và trọng lượng.

Trong khi đó, Apple được cho là đang phát triển một phiên bản iPhone Ultra gập, có thể tập trung vào thiết kế và trải nghiệm người dùng khác biệt. Nếu thông tin này trở thành hiện thực, Huawei và Xiaomi sẽ phải đối mặt với một đối thủ mạnh trong phân khúc smartphone cao cấp.