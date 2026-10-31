Công nghệ 31/10: Sony bán màn hình 3D không cần kính, Huawei sắp có flagship lạ

(VTC News) -

Sony bán màn hình 6 inch xem hình 3D không cần kính

Sony giới thiệu ELF-MN1 thuộc dòng Spatial Reality Display, màn hình 6 inch cho phép hiển thị nội dung 3D mà không cần kính chuyên dụng. Thiết bị có thể kết nối với điện thoại hoặc máy tính để trình chiếu nhân vật anime, nội dung đa phương tiện và các mô hình có chiều sâu không gian.

ELF-MN1 sử dụng tấm nền LCD độ phân giải 3.840 x 2.160 pixel, tần số quét 60Hz, mật độ điểm ảnh 403ppi, độ sáng tối đa 470 nit. Hình ảnh 3D có độ phân giải 1.080 x 2.160 pixel.

Cảm biến hồng ngoại theo dõi vị trí mắt để điều chỉnh hình ảnh theo thời gian thực, hỗ trợ khoảng cách quan sát 30-80cm và góc nhìn lệch tối đa 25 độ. Tuy nhiên, công nghệ này chỉ phục vụ một người xem tại một thời điểm.

Thiết bị hỗ trợ mô hình kỹ thuật số HoloModel của Gugenka. Sony dự kiến bán ELF-MN1 tại Nhật Bản từ ngày 11/12/2026 với giá khoảng 54.000 yen, tương đương 8,98 triệu đồng. Người dùng có thể trải nghiệm sản phẩm tại Sony Store ở Ginza và Nagoya từ ngày 20/11.

Huawei chuẩn bị flagship Starlight O1 Pro màn hình bè ngang

Huawei được cho là đang phát triển dòng smartphone mới mang tên Starlight, với sản phẩm đầu tiên là Starlight O1 Pro. Điểm khác biệt của thiết bị nằm ở thiết kế màn hình rộng, có nhiều nét tương đồng với Huawei Pura X View.

Theo các thông tin rò rỉ, Starlight O1 Pro sở hữu màn hình 6,39 inch với tỷ lệ khung hình 5:3. Kích thước thân máy dự kiến là 144 x 87 mm, ngắn hơn 6 mm nhưng rộng hơn 15 mm so với iPhone 18 Pro. Tỷ lệ này tạo nên kiểu dáng bè ngang khác biệt so với phần lớn smartphone hiện nay.

Về cấu hình, máy có thể được trang bị RAM 12GB hoặc 16GB, bộ nhớ trong 512GB hoặc 1TB và chip xử lý kiến trúc ARM thuộc dòng HiSilicon Kirin 9. Huawei cũng được cho là thiết kế lại hoàn toàn cụm camera, thay vì sử dụng thiết kế cũ trên Pura X View.

Hiện các thông số kỹ thuật chi tiết khác chưa được tiết lộ. Những trang bị trên Pura X View như màn hình AMOLED 120Hz, pin 7.000mAh và camera chính 200MP cũng chưa được xác nhận sẽ xuất hiện trên mẫu máy mới. Starlight O1 Pro dự kiến có thể ra mắt sớm nhất vào tháng 11.

Acer Nitro ProPanel ANV16-I12 trang bị màn hình 165Hz

Acer Nitro ProPanel ANV16-I12 được định hướng là laptop gaming phục vụ cả nhu cầu giải trí, học tập và làm việc. Máy sử dụng bộ xử lý Intel Core 7 230H hoặc Intel Core 5 205H, kết hợp card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 với công suất đồ họa tối đa 75W.

Thiết bị sở hữu màn hình ProPanel 16 inch, độ phân giải WUXGA (1.920 x 1.200 pixel), tỷ lệ 16:10, độ phủ màu 100% sRGB và tần số quét 165Hz. Cấu hình này hướng đến cả nhu cầu chơi game có chuyển động nhanh lẫn các công việc như lập trình, xử lý hình ảnh và làm việc với nhiều ứng dụng.

Nitro ProPanel ANV16-I12 có vỏ mặt trên bằng kim loại, bàn phím RGB một vùng với 15 màu và hệ thống tản nhiệt Dual-Fan, Dual-Intake, Dual-Exhaust. Máy hỗ trợ nâng cấp RAM DDR4 tối đa 64GB, SSD PCIe Gen 4 M.2 NVMe tối đa 4TB, đồng thời tích hợp Wi-Fi 6, USB 3.2 Gen 2 Type-C và webcam HD.

Tại Việt Nam, dòng laptop gaming Acer áp dụng chính sách bảo hành VIP 3S1 trong 2 năm, cam kết xử lý trong 72 giờ. Nếu không hoàn thành, khách hàng được đổi máy mới cùng loại hoặc tương đương.

Ngoài ra, chương trình Road to Predator League 2027 diễn ra từ 1/10 đến 30/11/2026, tặng giftcode trị giá 500.000 đồng cho người mua các mẫu laptop gaming Acer thuộc danh sách ưu đãi.