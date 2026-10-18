Tai nghe đổi thiết kế, tăng trải nghiệm để hút khách hàng trẻ

(VTC News) -

Tai nghe ngày càng đa dạng kiểu dáng

Tại Bose Store ở Lotte Mall West Lake, Hà Nội, người dùng có thể tìm hiểu nhiều dòng thiết bị, từ tai nghe chống ồn QuietComfort, tai nghe thiết kế mở Open Ear đến loa Bluetooth, loa gia đình và soundbar. Không gian được bố trí để khách hàng trực tiếp nghe thử, kiểm tra cảm giác đeo và trải nghiệm các thiết bị phục vụ nhu cầu giải trí cá nhân lẫn gia đình.

Theo ông Long Phạm, Giám đốc Sản phẩm Bose Việt Nam, người trẻ hiện có xu hướng chọn tai nghe dựa trên phong cách cá nhân trước khi tìm hiểu sâu về tính năng.

“Các bạn trẻ sẽ chọn những gì phù hợp với phong cách của mình trước. Sau đó, các bạn mới bắt đầu đến cửa hàng trải nghiệm xem sản phẩm nghe nhạc hay không, có tính năng chống ồn và những tính năng nào thực sự phù hợp với nhu cầu”, ông Long nói.

Theo ông, đây cũng là một trong những lý do Bose định hình lại thiết kế sản phẩm theo hướng trẻ trung hơn. Nếu trước đây tai nghe của hãng chủ yếu gắn với những màu sắc cơ bản như đen, trắng và thiết kế chống ồn truyền thống, danh mục hiện có thêm những kiểu dáng khác biệt, trong đó có tai nghe dạng kẹp vành tai.

Dòng sản phẩm này được phát triển theo hướng kết hợp giữa nghe nhạc, thời trang và vận động. Theo ông Long, khi một số sản phẩm trên thị trường tập trung vào công nghệ truyền âm qua xương, Bose vẫn theo đuổi cách tạo âm thanh bằng củ loa, đồng thời thay đổi thiết kế để tiếp cận người dùng trẻ.

Tuy nhiên, kiểu dáng mới không đồng nghĩa phù hợp với tất cả mọi người. Người mua vẫn cần cân nhắc cảm giác đeo, chất âm và mục đích sử dụng trước khi lựa chọn.

Chọn tai nghe theo nhu cầu sử dụng

Sự đa dạng về thiết kế khiến người dùng có thêm lựa chọn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu xác định rõ nhu cầu trước khi mua.

Tai nghe chống ồn phù hợp với người thường xuyên làm việc tại văn phòng, di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc cần giảm tiếng ồn khi nghe nhạc. Trong khi đó, thiết kế mở hướng đến người dùng muốn duy trì khả năng nhận biết âm thanh xung quanh trong một số tình huống.

Với tai nghe dạng kẹp vành tai, yếu tố thiết kế có thể tạo khác biệt về hình thức, nhưng cảm giác đeo của người dùng và sự thuận tiện khi sử dụng lâu dài vẫn cần được kiểm tra trực tiếp. Tương tự, chất âm là trải nghiệm mang tính cá nhân, phụ thuộc vào sở thích nghe nhạc và cách sử dụng của mỗi người.

Đây là lý do các cửa hàng chuyên biệt vẫn có vai trò nhất định trong hoạt động bán lẻ thiết bị âm thanh. Tại Bose Store, khách hàng có thể thử các dòng tai nghe, so sánh cảm giác đeo và tìm hiểu khả năng chống ồn trước khi quyết định mua. Khu vực nghe nhìn cũng cho phép trải nghiệm các thiết bị loa và soundbar dành cho nhu cầu giải trí tại nhà.

Theo thông tin từ hãng, bốn dòng tai nghe của Bose có hơn 30 biến thể màu sắc và phiên bản khác nhau. Danh mục trưng bày đa dạng giúp người mua có thêm lựa chọn, dù quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tính năng, giá bán và mức độ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bose Store tại Lotte Mall West Lake là cửa hàng Brand Store thứ tư của hãng tại Việt Nam, bên cạnh hai địa điểm ở TP.HCM và một địa điểm tại Đà Nẵng. Ngoài hệ thống cửa hàng chuyên biệt, thương hiệu còn phân phối sản phẩm qua các đại lý bán lẻ như FPT Shop, CellphoneS, Nguyễn Kim và Phong Vũ.

Theo ông Long Phạm, điểm khác biệt của cửa hàng Brand Store nằm ở sự phong phú về mẫu mã, màu sắc và không gian trải nghiệm. Nhân viên tại đây cũng tập trung tư vấn sản phẩm của thương hiệu, thay vì đồng thời phụ trách nhiều hãng như ở một số điểm bán tổng hợp.

Bên cạnh việc phát triển thiết kế, Bose đang hướng tới mô hình cửa hàng mang phong cách lifestyle, kết hợp thiết bị âm thanh với không gian sinh hoạt và giải trí. Theo ông Long, hãng dự kiến mở cửa hàng Brand Store thứ năm tại TP.HCM vào đầu năm 2027.