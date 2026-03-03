Sony trình làng tai nghe True Wireless chống ồn tốt nhất WF-1000XM6

(VTC News) -

WF-1000XM6 mang đến bước tiến toàn diện về âm thanh, chống ồn, chất lượng cuộc gọi và khả năng kết nối so với phiên bản tiền nhiệm WF-1000XM5. Sản phẩm được thiết kế công thái học tăng độ vừa vặn, thoải mái.

WF-1000XM6 sở hữu hiệu suất chống ồn vượt trội hơn đến 25% nhờ tích hợp Bộ xử lý chống ồn HD QN3e, Bộ xử lý V2, Bộ tối ưu hóa chống ồn thích ứng cùng hệ thống 4 micro mỗi bên. Âm thanh cao cấp được đồng sáng tạo cùng các kỹ sư hậu kỳ, tái hiện trọn vẹn ý đồ nghệ sĩ.

Tai nghe tối ưu chất lượng cuộc gọi với cảm biến truyền âm qua xương, micro kép khử ồn AI và thuật toán tách giọng nói. Ăng-ten lớn hơn 1,5 lần giúp cải thiện kết nối Bluetooth® ổn định hơn trong nhiều môi trường. WF-1000XM6 tương thích Gemini để kích hoạt rảnh tay tiện lợi, đồng thời sử dụng 25% vật liệu tuần hoàn, góp phần giảm thiểu tác động môi trường.

Tai nghe Sony WF-1000XM6 sẽ được bán tại Việt Nam với giá 7.990.000 VND. Sản phẩm dự kiến được giao hàng từ sau ngày 23/03/2026 với hai màu: Đen và Bạc Bạch Kim. Từ 02/03 đến 22/03/2026, khách hàng đặt trước WF-1000XM6 sẽ được tặng bình giữ nhiệt cao cấp STARBUCKS RESERVE trị giá 850.000 VND, kèm nón 1000X SERIES khi đăng ký sản phẩm vào My Sony.

Thông tin chi tiết về sản phẩm, mời xem tại: https://www.sony.com.vn/headphones/products/wf-1000xm6