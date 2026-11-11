TP.HCM vào mùa mua sắm lớn nhất năm, doanh nghiệp được khuyến mãi 100%

(VTC News) -

Tối 11/11, UBND TP.HCM đã khởi động chuỗi hoạt động mua sắm, tiêu dùng và trải nghiệm cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 - Shopping Season 2026 in Vibrant HCMC.

Với thông điệp “TP.HCM- Sống động từng trải nghiệm”, chương trình thể hiện quyết tâm của TP.HCM huy động các nguồn lực, kết nối các lĩnh vực thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, ẩm thực, giải trí, công nghệ và tài chính, để thúc đẩy sức mua và tăng trưởng thương mại - dịch vụ.

Khuyến mãi đến từng phường xã, khu công nghiệp

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM công bố khởi động chương trình Khuyến mại tập trung “Shopping Season 2026 in Vibrant HCMC”.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết đây là hoạt động khởi động đợt cao điểm mua sắm cuối năm, biến quyết tâm thành sức mua, biến chính sách thành doanh thu và tăng trưởng.

Theo ông Vũ, năm 2026, TP.HCM phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số, trong đó khu vực dịch vụ phải tăng trưởng 13,84%. Muốn đạt được mục tiêu rất cao này, không thể làm theo cách cũ mà cần cách làm đột phá và sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân.

“Chương trình tổng kích cầu cuối năm kết nối thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, công nghệ và tài chính thành một chỉnh thể thống nhất, chuyển hóa các liên kết thành giao dịch, thành doanh thu, thành lợi ích thực chất cho người dân và doanh nghiệp”, ông Vũ cho biết.

Đây là giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026, trong đó khu vực dịch vụ quý IV phấn đấu tăng trưởng 13,84%.

Chương trình năm nay có quy mô rộng, thời gian kéo dài từ đầu tháng 11 đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi. Doanh nghiệp được áp dụng mức khuyến mại tối đa lên đến 100%. Tuy nhiên theo ông Vũ, TP.HCM không khuyến khích cuộc đua giảm giá đơn thuần mà yêu cầu doanh nghiệp cạnh tranh bằng chất lượng, uy tín và trải nghiệm khách hàng, tạo một thị trường thực sự bền vững.

Các doanh nghiệp cùng lãnh đạo TP.HCM, các sở ngành và phường Sài Gòn thực hiện nghi thức phát động chương trình khuyến mãi tập trung cuối năm 2026 và Tết Đinh Mùi.

TP.HCM đặt mục tiêu thúc đẩy tổng giá trị giao dịch trên các nền tảng thương mại và thanh toán đạt trên 30.000 tỷ đồng trong dịp mua sắm tập trung lớn nhất năm.

Điểm khác biệt của mùa mua sắm năm nay là liên kết “5 trong 1” gồm mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số. Các sự kiện văn hóa, thể thao lớn trở thành một điểm kết nối mua sắm; mỗi lượt mua sắm được gắn với du lịch, ẩm thực, lưu trú và vận chuyển.

Đặc biệt, khuyến mại không chỉ ở các trung tâm thương mại lớn, mà đến từng phường, xã, đặc khu; khu công nghiệp, khu chế xuất, trường đại học, chợ truyền thống. Ưu tiên công nhân, người lao động, sinh viên và các hộ gia đình; tạo cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, tiểu thương cùng tham gia.

Ngoài tạo sức bật cho thị trường cuối năm, TP.HCM kỳ vọng chương trình sẽ xây dựng thói quen tiêu dùng hiện đại, thúc đẩy kinh tế số và hình thành một thương hiệu mua sắm thường niên của TP.HCM - điểm đến mua sắm, trải nghiệm hấp dẫn của khu vực.

Đồng thời, đây là bước triển khai ban đầu của định hướng phát triển hệ sinh thái mua sắm - tiêu dùng - dịch vụ và kích cầu tổng thể giai đoạn 2026 - 2030, từng bước xây dựng TP.HCM thành trung tâm mua sắm, dịch vụ và trải nghiệm hàng đầu khu vực.

Tạo thêm khoảng 10.000 - 11.000 tỷ đồng giá trị giao dịch

Hiện chương trình đã kết nối hơn 39 sự kiện quy mô lớn của Thành phố và gần 300 sự kiện, hoạt động tại các phường, xã và doanh nghiệp; thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và trên 5.000 điểm bán lẻ.

Các doanh nghiệp cũng đã đề xuất, đăng ký 150 chương trình khuyến mại quy mô lớn, với tổng giá trị ưu đãi trên 270 tỷ đồng.

Điểm khác biệt của mùa mua sắm tập trung năm 2026 là liên kết “5 trong 1”: Sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch lớn trở thành điểm kết nối mua sắm; mỗi lượt mua sắm được gắn với du lịch, ẩm thực, lưu trú và vận chuyển...

Cùng với đó, nhóm ngân hàng thương mại công bố các gói tín dụng tiêu dùng với quy mô trên 10.000 tỷ đồng, hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận vốn. Qua đó thúc đẩy sức mua và kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường và tăng trưởng thương mại, dịch vụ của TP.HCM những tháng cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027.

Thông qua khuyến mại tập trung, TP.HCM đặt mục tiêu thúc đẩy tổng giá trị giao dịch trên các nền tảng thương mại và thanh toán đạt trên 30.000 tỷ đồng, trong đó phấn đấu tạo thêm khoảng 10.000 - 11.000 tỷ đồng giá trị giao dịch nhờ hiệu ứng kích cầu.

Ngày 5/11, TP.HCM đã mở 2 cổng thông tin phục vụ kết nối điểm đến, hoạt động mua sắm, ưu đãi và dịch vụ... và phát triển mini app “Shopping Season in Vibrant HCMC”, từng bước hình thành mạng lưới điểm chạm số.

Các giải pháp này hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, tăng tính thuận tiện cho người tiêu dùng và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; xúc tiến thương mại, tạo kết nối doanh nghiệp, thương hiệu, điểm bán và người tiêu dùng.

Theo bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), mùa mua sắm - khuyến mãi tập trung năm nay, IPPG tham gia với khoảng 500 cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, hàng hiệu cao cấp, nhà hàng ăn uống tại các trung tâm thương mại của TP.HCM và tại nhà ga quốc nội, quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

Từ nay đến ngày 5/2/2027, người dân được mua hàng chính hãng của các thương hiệu trong và ngoài nước với giá ưu đãi, giúp sắm Tết sớm tiết kiệm. Chương trình còn kỳ vọng thu hút thêm du khách, người lao động, tiểu thương và các doanh nghiệp của TP.HCM thêm việc làm và thu nhập.

Bà Thủy Tiên đề xuất Vibrant HCMC sẽ xây dựng thành thương hiệu thường niên, trở thành điểm hẹn và được các công ty du lịch, hãng hàng không quốc tế đưa vào sản phẩm. Song song đó, mua sắm không biên giới giúp trải nghiệm liền mạch cho khách quốc tế.

Đặc biệt, gắn mùa mua sắm với kinh tế đêm và các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao tầm quốc tế, để TP.HCM sẽ là một thành phố không ngủ.