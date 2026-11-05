TP.HCM mở 2 cổng trực tuyến mua sắm, kỳ vọng tạo doanh thu 100.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề cập trong bài phát biểu tại Hội nghị của UBND TP.HCM về triển khai mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách đạt trên 1 triệu tỷ đồng chiều 5/11.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, TP.HCM đang dồn lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, đảm bảo quý cuối năm phải đạt hơn 13%.

Lợi thế của TP.HCM trong quý cuối năm là mùa mua sắm, tiêu dùng. Thành phố đang tổ chức một loạt chương trình kích cầu cuối năm kết hợp mua sắm giải trí, du lịch, với phương châm tích hợp và cộng hưởng toàn bộ các chương trình sẵn có với nhau.

Thương mại, dịch vụ đóng vai trò quan trọng cho mục tiêu hoàn thành mức tăng trưởng hơn 13% trong quý cuối năm.

Theo ông Vũ, các chương trình kích cầu này sẽ kết nối chéo từ mua sắm trực tiếp như trung tâm thương mại, siêu thị, sàn thương mại điện tử, thanh toán số, ngân hàng, các tour tuyến du lịch và lễ hội văn hóa. Các chiến dịch online cũng sẽ đưa xuống thành các sự kiện trải nghiệm thực tế để tạo thành sự kiện tập trung.

Đến thời điểm này, đã có hơn 60 sự kiện sẽ tổ chức, trong đó tập trung cao điểm 35 sự kiện ngay tháng 11 và tháng 12. Số còn lại tiếp tục kéo dài trong tháng 1 và tháng 2/2027.

Đồng hành với các sự kiện này cũng đã có 30 tập đoàn lớn và hơn 100 thương hiệu xác nhận tham gia, với các chương trình ưu đãi rất cụ thể.

Hệ thống ngân hàng thương mại cũng cam kết triển khai gói tín dụng kích cầu tiêu dùng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng phục vụ mùa mua sắm, lễ hội này.

Ông Vũ cho biết với một loạt các chương trình kích cầu tiêu dùng, mua sắm, giải trí này, kỳ vọng tạo ra thêm tổng doanh thu cho quý 4 trên 100.000 tỷ đồng.

Ước tính đóng góp tăng thêm cho GRDP từ 10.000-12.000 tỷ đồng, tương đương góp từ 0,3 - 0,4% vào mức tăng trưởng chung cả năm của Thành phố.

Mùa mua sắm, du lịch, giải trí lớn nhất năm với một loạt chương trình kích cầu, TP.HCM kỳ vọng tạo thêm doanh thu 100.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, thông qua Trung tâm tài chính quốc tế, TP.HCM cũng thí điểm 2 cơ chế (Sandbox). Thứ nhất là ví đa tiền tệ do Vietcombank và Ant Group/Alibaba triển khai.

Thứ hai là giải pháp ví điện tử mua trước - trả sau; ứng dụng công nghệ định vị để bảo đảm giao dịch. Hình thức này chỉ áp dụng hợp lệ khi phát sinh mua sắm trên địa bàn TP.HCM.

Tối 4/11, TP.HCM kích hoạt 2 chuyên trang kích cầu, tiêu dùng năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027, là “Sống động City” và “Hello TP.HCM”.

Với thông điệp “TP.HCM sống động từng trải nghiệm”, chương trình hướng đến kết nối các hoạt động mua sắm, thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch trong một kế hoạch kích cầu thống nhất.

Hệ sinh thái số này được định hướng kết nối 5 nhóm trải nghiệm gồm mua sắm tập trung, thương mại điện tử, du lịch - trải nghiệm, thanh toán số và tài chính số; tạo thêm điểm tiếp cận tập trung để người dân, du khách theo dõi thông tin, tìm hiểu các hoạt động hưởng ứng, điểm đến và ưu đãi, tiện ích do doanh nghiệp triển khai.

Theo số liệu tổng hợp đến cuối tháng 10, đã có khoảng 97 chương trình khuyến mại do các doanh nghiệp, đối tác đề xuất, với tổng giá trị các gói kích cầu dự kiến triển khai ước tính trên 250 tỷ đồng.