Cảng Cần Giờ, trung tâm dữ liệu lớn mang nguồn vốn FDI kỷ lục về TP.HCM

(VTC News) -

9 tháng năm 2026 chứng kiến lượng vốn FDI đổ vào TP.HCM tăng kỷ lục. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết năm 2026 thành phố đặt mục tiêu thu hút 11 tỷ USD vốn FDI, nhưng tính đến thời điểm này đã đạt khoảng 17,2 tỷ USD, vượt 56,6% so với kế hoạch cả năm và tăng đến 318,9% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, Thành phố đã cấp phép nhiều dự án quy mô rất lớn, mang tính dẫn dắt về công nghệ, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Điển hình như Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ hơn 5 tỷ USD, các dự án trung tâm dữ liệu hàng tỷ USD, khu phức hợp thông minh tại Thủ Thiêm, Khu đô thị Đại học Quốc tế...

Vốn đặc biệt lớn đổ vào công nghệ, dữ liệu

Vốn FDI đổ vào TP.HCM tăng kỷ lục trong 9 tháng đầu năm 2026, tập trung vào các dự án công nghệ, hạ tầng chiến lược. (Ảnh: Intel)

Thông tin từ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, quy mô vốn đăng ký bình quân cho các dự án mới trong 9 tháng năm 2026 đạt khoảng 307,5 triệu USD/dự án. Con số cao gấp hơn 12 lần so với mục tiêu bình quân là 25 triệu USD/dự án được đề ra trước đó.

Đặc biệt, chỉ tiêu thu hút ít nhất 1 dự án có quy mô vốn trên 500 triệu USD trong năm nay cũng sớm hoàn thành, với sự hiện diện của Trung tâm dữ liệu Evolution, do liên doanh các nhà đầu tư Singapore thực hiện, có vốn đăng ký 508,785 triệu USD, đã được cấp chứng nhận đầu tư hồi tháng 4. Đây cũng là dự án FDI cấp mới lớn nhất tại Khu công nghệ cao TP.HCM từ đầu năm đến nay.

Ông Lê Văn Thăng, Giám đốc Sở Khoa học công nghệ TP.HCM, cho biết từ đầu năm 2026, TP.HCM đã thu hút một loạt dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có nhiều dự án quy mô rất lớn.

Hiện TP.HCM có 20 Trung tâm dữ liệu và 9 dự án Trung tâm dữ liệu đang đề xuất. Nổi bật nhất là các dự án tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (Củ Chi), Dự án của Tập đoàn G42 và các dự án tại Khu Công nghệ cao.

Loạt dự án công nghệ, hạ tầng mang hàng tỷ USD về TP.HCM đầu năm 2026.

Trong đó, dự án SGI-HCM Campus - khu phức hợp trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo do Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc hợp tác với Accelerated Infrastructure Capital và VietinBank đầu tư, có tổng vốn khoảng 2,1 tỷ USD, dự kiến khởi công trong quý cuối năm. Trước đó, dự án này đã có kế hoạch khởi công ngày 29/8 nhưng đã lùi thời gian.

Theo lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ, dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 21/7, trên diện tích hơn 12 ha. SGI-HCM Campus được định hướng phát triển như một tổ hợp trung tâm dữ liệu AI quy mô hàng đầu khu vực, có công suất 200MW IT load, khả năng vận hành 100.000 GPU.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM ngày 22/9, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu chuẩn bị nguồn điện để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư dữ liệu, đặc biệt nguồn điện cho dự án SGI-HCM Campus.

Dự án trung tâm dữ liệu thứ 2 mang số vốn FDI lớn về TP.HCM trong 9 tháng đầu năm nay là trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo siêu quy mô (Hyperscale AI Data Center), với tổng vốn đầu tư dự kiến 2 tỷ USD.

Dự án là cú bắt tay của Tập đoàn G42 (UAE), Tập đoàn Microsoft, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Việt Thái Quốc tế và VinaCapital. Đây là một dự án mang tính chiến lược, với yếu tố trí tuệ nhân tạo là trung tâm, hứa hẹn đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP, gia tăng sức hút đầu tư nước ngoài, đồng thời tạo hàng nghìn việc làm chất lượng cao và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại TP.HCM.

Ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án Trung tâm dữ liệu SGI-HCM Campus 2,1 tỷ USD.

Theo Sở Khoa học Công nghệ, TP.HCM đã thành lập Tổ công tác phối hợp liên ngành, đã họp làm việc với các nhà đầu tư. Các bên đã trao đổi chi tiết về thỏa thuận Dữ liệu Tin cậy (TDA) và đề xuất sửa đổi các quy định pháp lý.

Các nhà đầu tư cũng đang hoàn thiện các dự thảo có liên quan, chuẩn bị thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Ông Thăng cho biết thêm, TP.HCM đã chuyển dịch mạnh mẽ sang thu hút đầu tư FDI thế hệ mới, với các trung tâm dữ liệu, nhằm hình thành nền tảng hạ tầng số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong những năm tiếp theo, với các dự án dẫn dắt như G42, AIC…

Các dự án công nghệ không chỉ tập trung một khu vực mà nhiều nơi, từ Khu Công nghệ cao, Củ Chi và sắp tới là Vũng Tàu, Bình Dương.

Một dự án FDI gây chú ý vừa được cấp chứng nhận đầu tư đầu tháng 9, có tổng vốn gần 1 tỷ USD, là Swift Logistics của Tokgistic Pte. Ltd., có trụ sở tại Singapore. Dự án tập trung vào lĩnh vực logistics, đặt mục tiêu hoạt động ngay từ tháng 11 tới.

Cảng Cần Giờ dự kiến khởi công trong tháng 10

Với cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, mới đây, văn phòng UBND TP.HCM đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, sau cuộc họp về tiến độ và hạ tầng kết nối đến dự án.

TP.HCM dự kiến khởi công Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ ngay tháng 10 này. (Ảnh: phối cảnh Cảng Cần Giờ)

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị liên danh nhà đầu tư tăng tốc, chuẩn bị vốn, nguồn lực, tập trung hoàn tất các thủ tục, hồ sơ và điều kiện liên quan, để bảo đảm khởi công dự án trong tháng 10.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được UBND TP.HCM trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Liên danh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A (thành viên của Hãng tàu MSC) ngày 29/4.

MSC là hãng vận tải container lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Thụy Sĩ, đang vận hành đội tàu biển gần 1.000 chiếc, kiểm soát 21,6% thị phần vận tải container toàn cầu.

Tại Việt Nam, hãng này hoạt động tại các cụm cảng trọng điểm như Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM với khu vực Cái Mép - Thị Vải; các tuyến dịch vụ kết nối trực tiếp đến cảng Tân Cảng - Cát Lái; các cảng cạn tại khu vực Thủ Đức.

MSC cũng thường xuyên có các tàu cập bến tại cảng Tân Cảng - Hiệp Phước, vận hành nhiều tuyến dịch vụ trực tiếp ở cảng SP-ITC.

Theo quyết định, dự án có tổng vốn dự kiến 128.873 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,99 tỷ USD. Terminal Investment Limited Holding S.A chiếm 49% cơ cấu vốn.

Cảng quốc tế Cần Giờ được quy hoạch trên diện tích 571 ha, với tổng chiều dài cầu cảng chính khoảng 7,5 km, dự kiến đạt công suất 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và tăng lên khoảng 16,9 triệu TEU vào năm 2047. Đến năm 2050, dự án dự kiến hình thành khoảng 13 bến cảng, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện.

Dự án dự kiến hoàn thành toàn bộ quy mô trong vòng 20 năm kể từ thời điểm được bàn giao đất, mặt nước trên thực địa.

Ông Nguyễn Lê Chơn Tâm - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn, đại diện liên doanh nhà đầu tư, cho biết mục tiêu của dự án là biến Cần Giờ thành chiếc cầu nối ngắn nhất, hiệu quả nhất để giúp hàng hóa thế giới đến Việt Nam và hàng hóa Việt Nam ra thế giới nhanh hơn, hiệu quả hơn và kinh tế hơn. Đây chính là cách để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia trong kỷ nguyên mới.