Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và một số không gian văn hóa trên địa bàn Thủ đô. Đây là dịp tôn vinh, giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội, đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).