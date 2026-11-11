Tổng thống Zelensky hài lòng với những thông điệp từ đặc phái viên Mỹ

(VTC News) -

Khi được hỏi về những thông điệp gần đây của đặc phái viên Tổng thống Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff liên quan đến cuộc đàm phán chấm dứt xung đột với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh ông hài lòng về tất cả.

“Tôi thấy có những thay đổi. Tôi rất vui mừng về những gì mình nghe được”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Thời gian qua, nhà lãnh đạo Ukraine luôn thận trọng trong nỗ lực cải thiện quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn nhiều lần rơi vào căng thẳng. Đáng chú ý, trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2/2025, ông Trump từng cáo buộc ông Zelensky là người vô ơn.

Cuộc gặp tại Abu Dhabi đánh dấu vòng đàm phán 3 bên đầu tiên kể từ tháng 2. Ông Zelensky đánh giá ngày làm việc đầu tiên diễn ra theo hướng tích cực, mang tính xây dựng và đi vào thực chất.

Trong những phát biểu mới nhất với báo giới, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm một trong những nội dung được đưa ra thảo luận tại Abu Dhabi là việc thiết lập cấu trúc an ninh mới cho châu Âu. Đây cũng là ý tưởng được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đề cập trước đó.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhận định việc hiện thực hóa đề xuất này sẽ gặp nhiều trở ngại.

“Chúng tôi đều rất thận trọng với vấn đề này bởi chưa ai thực sự hiểu đầy đủ họ muốn gì. Tôi nghĩ chúng tôi phần nào nắm được, nhưng chưa có ai được tiếp cận tài liệu về những nội dung mà phía Mỹ thảo luận với Nga”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo ông, ý tưởng về một cấu trúc an ninh mới tại châu Âu được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra lần đầu vào năm 2021. Khi đó, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ ra thận trọng, bởi trình tự triển khai các bước đi đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

“Mọi người đều sẵn sàng tiến hành đối thoại. Trước hết, cần chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Tiếp đó là bảo đảm an ninh cho Ukraine. Sau cùng, có thể tiến hành một số cuộc thảo luận về vấn đề an ninh ở châu Âu và trên toàn thế giới. Trình tự này rất, rất quan trọng”, ông Zelensky nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẽ không chấp nhận lệnh ngừng bắn ngay lập tức nếu chưa xác định được những bước đi tiếp theo sau đó.

Theo ông Lavrov, các bên cần thảo luận trước về những nguyên tắc cơ bản của cấu trúc an ninh tương lai tại châu Âu, sau đó mới tiến tới thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine.