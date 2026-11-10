Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ trao chứng nhận Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật

Dự buổi Lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tại buổi Lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao tặng chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật” nhiệm kỳ 2026-2029 cho ông Sugi Ryotaro.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung trao Quyết định cho Đại sứ Đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản.

Ông Sugi Ryotaro, sinh năm 1944, quê quán tỉnh Hyogo (Nhật Bản), là ca sĩ, diễn viên kịch, phim cổ trang nổi tiếng của Nhật Bản. Ông Sugi Ryotaro đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết và đóng góp tích cực, bền bỉ cho quan hệ hữu nghị song phương suốt gần 40 năm qua, đặc biệt là thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa quy mô lớn, cũng như những hỗ trợ thiết thực giàu tính nhân văn dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa tại Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tại buổi lễ.

Những năm qua, ông Sugi Ryotaro đã được nhận: Huy chương Hữu nghị; Huân chương Lao động Hạng Ba; Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội; Kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc của Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc của Bộ Công an.

Tháng 11, ông tiếp tục được Bộ Ngoại giao Việt Nam trao tặng chức danh Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng Đại sứ Đặc biệt Sugi Ryotaro.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Sugi Ryotaro bày tỏ xúc động và khẳng định, tình cảm gắn bó chân thành và tình yêu dành cho đất nước, con người Việt Nam. Ông Sugi Ryotaro chúc mừng những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan hai nước để triển khai các sáng kiến thiết thực về giao lưu văn hóa, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ tiếng nói đảm bảo môi trường sống, học tập và làm việc công bằng, thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của hai nước và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Việt Cường (VOV)