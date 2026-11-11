Hạ viện Mỹ chặn đề xuất luận tội Bộ trưởng Chiến tranh

(VTC News) -

Cuộc bỏ phiếu diễn ra một tuần sau khi đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Thomas Massie, nghị sĩ Cộng hòa từng bất đồng với Tổng thống Trump và sau đó thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng, đề xuất luận tội ông Hegseth hồi tháng 9.

Ông cáo buộc Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ về các hành vi vi phạm hiến pháp khi xử lý cuộc chiến tại Iran, phát động các chiến dịch quân sự ở Venezuela và Yemen, cũng như trả đũa một thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

Các lãnh đạo cấp cao của đảng Dân chủ tuyên bố ủng hộ nghị quyết luận tội. Tuy nhiên, các nghị sĩ Cộng hòa tìm cách bác bỏ nghị quyết bằng việc chuyển văn bản này đến Ủy ban Tư pháp. Đề xuất đó đã được thông qua hôm thứ Ba (10/11) với tỷ lệ 211 phiếu thuận và 204 phiếu chống, phần lớn theo lập trường của hai đảng.

Thomas Massie là nghị sĩ Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu chống lại đề xuất này, cùng với toàn bộ các nghị sĩ Dân chủ.

Nỗ lực luận tội thất bại chỉ vài giờ sau khi ông Hegseth tổ chức một cuộc họp báo đầy thách thức tại Lầu Năm Góc. Tại đây, ông bác bỏ nỗ lực luận tội, gọi đó là một “màn trình diễn chính trị” do cựu nghị sĩ bang Kentucky, người đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử sơ bộ, dàn dựng. “Đó là một trò hề, một màn kịch, và ai cũng biết điều đó”, ông Hegseth tuyên bố.

Cuộc xung đột với Iran đã gây chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng hòa. Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ngày càng có thêm một bộ phận tuy chưa lớn nhưng đang gia tăng các nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu cùng phe Dân chủ đối với những nghị quyết về quyền lực chiến tranh. Các nghị quyết này nhằm buộc ông Trump phải chấm dứt các hành động xung đột.

Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth từng là sĩ quan thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân Mỹ, là một trong những thành viên có thái độ cứng rắn quyết liệt nhất trong nội các nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Ông Hegseth đã tổ chức việc sa thải các tướng lĩnh cấp cao, ngăn chặn việc thăng cấp của hàng chục sĩ quan. Ông cũng triển khai những quy định mới khiến phần lớn phóng viên báo chí rời khỏi Lầu Năm Góc.