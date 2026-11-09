Ai dẫn đầu phái đoàn Ukraine đàm phán với Nga và Mỹ?

(VTC News) -

Hôm 9/11, RBC-Ukraine dẫn lời một nguồn tin nguồn tin riêng cho biết thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tham gia vòng đàm phán ba bên sắp tới với Nga và Mỹ diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Thành phần phái đoàn Ukraine còn có Chánh văn phòng Tổng thống - ông Kirill Budanov, người đứng đầu Đảng Người phục vụ nhân dân (SP) David Arakhamia, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa và Phó Cục trưởng Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine - Tướng Vadim Skibitsk.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, trong cuộc gặp với đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva sẵn sàng khởi động lại cuộc đàm phán ba bên nhằm tìm giải pháp cho xung đột tại Ukraine.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov thông tin phái đoàn Nga tham gia cuộc đàm phán với Mỹ và Ukraine sẽ có sự góp mặt của nhiều quan chức quân sự cấp cao và nhà ngoại giao. Trong đó có cố vấn đặc biệt của Tổng thống Vladimir Medinsky, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và Mikhail Galuzin, Giám đốc Tổng cục Tình báo Quốc phòng (GRU) Igor Kostyukov, cục phó Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Yuri Zhigarlovsky.

Toàn bộ thành viên phái đoàn đàm phán đã có cuộc gặp với Tổng thống Putin, trong khuôn khổ phiên họp của Hội đồng An ninh Nga. Một phần nội dung cuộc họp được dành để thảo luận về công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán sắp tới.

Trong video phát sóng trên truyền hình, ông Putin gửi lời cảm ơn tới Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đứng ra tổ chức cuộc gặp, và cho biết ông muốn trao đổi với phái đoàn Nga về những công việc chuẩn bị cho cuộc đàm phán.

Phần lớn nội dung cuộc họp được tiến hành kín. Theo thông lệ, Điện Kremlin chỉ công bố phần ghi hình những phút đầu tiên của cuộc họp.

Cuộc gặp ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất từ ngày 10 - 11/11. Tuy nhiên, Nga và Ukraine vẫn còn bất đồng sâu sắc về nhiều điều khoản liên quan thỏa thuận hòa bình tiềm năng, bất chấp Tổng thống Trump gần đây gia tăng áp lực lên Kiev.