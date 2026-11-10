Các nước châu Âu khởi động diễn tập triển khai lực lượng tại Ukraine

(VTC News) -

Khoảng 2.800 binh sĩ đến từ 11 quốc gia sẽ tham gia cuộc diễn tập mang tên Exercise Koalicja, kéo dài đến ngày 22/11. Mục tiêu là kiểm tra mức độ sẵn sàng của liên minh trong việc hỗ trợ Ukraine và góp phần tái thiết các lực lượng vũ trang nước này.

Sau khi được triển khai, lực lượng này sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ tăng cường an ninh cho Ukraine trên bộ, trên không và trên biển. Đây sẽ là một bộ phận trong các cam kết bảo đảm an ninh hậu chiến của châu Âu.

(Ảnh minh hoạ: Reuters)

“Cuộc diễn tập này cho thấy Anh đang tăng cường vai trò của mình, sát cánh cùng Pháp và các đồng minh”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting tuyên bố trong thông cáo báo chí ngày 3/11. “Đây không phải là một kế hoạch giả định, mà là một lực lượng thực sự, sẵn sàng hỗ trợ Ukraine ngay khi giao tranh chấm dứt”.

Cuộc diễn tập được tiến hành trong khuôn khổ Lực lượng Đa quốc gia Ukraine (Multinational Force Ukraine - MNF-U), bộ phận quân sự thuộc Liên minh các nước sẵn sàng (Coalition of the Willing). Ngoài Anh và Pháp, 9 quốc gia khác tham gia gồm: Ba Lan, Bỉ, Estonia, Đức, Lithuania, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Nội dung diễn tập bao gồm kiểm tra năng lực chỉ huy và kiểm soát, khả năng cơ động của binh sĩ và trang thiết bị quân sự, cũng như hoạt động phối hợp giữa các thành viên trong lực lượng đa quốc gia.

Đáng chú ý, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia huấn luyện rà phá thủy lôi tại Biển Đen, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động vận tải thương mại ra vào các cảng biển của Ukraine. Bên cạnh đó, các máy bay chiến đấu của những nước đồng minh cũng sẽ tham gia huấn luyện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho không phận Ukraine, phục vụ việc khôi phục hoạt động hàng không dân dụng.

Chính phủ Anh nhấn mạnh lực lượng đa quốc gia chỉ được triển khai trên lãnh thổ Ukraine khi có đề nghị từ Kiev và sau khi các hành động thù địch chấm dứt. Lực lượng này sẽ không thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình hoặc giám sát lệnh ngừng bắn.

Thay vào đó, nhiệm vụ chính là hỗ trợ quân đội Ukraine thông qua việc tạo điều kiện bảo đảm an toàn hơn cho không phận và vùng biển Ukraine, đồng thời giúp tái thiết và khôi phục năng lực của các lực lượng vũ trang nước này.