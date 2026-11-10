Ông Zelensky sẵn sàng đến tận Nam Cực gặp ông Putin, miễn không phải nơi này

(VTC News) -

Theo Đại diện thường trực Ukraine tại Liên Hợp Quốc Andriy Melnyk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở bất kỳ đâu trên thế giới, ngoại trừ Moskva.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York, ông Melnyk cho rằng vòng đàm phán ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga có thể mang lại kết quả. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sẽ rất khó đạt được bước đột phá nếu không có cuộc gặp trực tiếp giữa tổng thống hai nước.

“Đó chính là lý do Tổng thống Ukraine sẵn sàng gặp ông Putin ngay khi có cơ hội, dù là tại Florida vào tháng 12, bên lề hội nghị G20 hay ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Nếu cần thiết, ngay cả ở Nam Cực cũng được, bất cứ đâu, miễn không phải Moskva”, ông Melnyk tuyên bố.

Đại diện thường trực của Ukraine tại Liên hợp quốc Andriy Melnyk. (Ảnh: Kyiv Post)

Các cuộc đàm phán chính thức giữa Ukraine và Nga, với Mỹ đóng vai trò trung gian, diễn ra trong hai ngày 10 và 11/11.

Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng gặp Tổng thống Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời bày tỏ hy vọng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể hỗ trợ thu xếp cuộc gặp.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN Thổ Nhĩ Kỳ, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng đàm phán trực tiếp giữa hai tổng thống là cần thiết, bởi những cuộc thương lượng trước đó giữa phái đoàn hai nước chưa thể chấm dứt cuộc xung đột.

“Chúng tôi sẵn sàng tham gia cuộc gặp này tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi biết Tổng thống Erdogan có những mối quan hệ riêng với ông Putin. Đó là lý do chúng tôi ủng hộ việc tổ chức cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Zelensky nói.

Ông lập luận rằng cuộc gặp trực tiếp có thể giúp giải quyết những vấn đề vẫn chưa đạt được đồng thuận trong các cuộc đàm phán giữa phái đoàn hai nước và các nhóm công tác kỹ thuật.

“Đó chính là lý do tôi muốn gặp ông ấy, bởi ông ấy là người đưa ra các quyết định”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Ukraine, chương trình nghị sự của cuộc đàm phán cần bao gồm việc thiết lập lệnh ngừng bắn dọc chiến tuyến, xây dựng cơ chế giám sát thực thi thỏa thuận, các bảo đảm an ninh và công cuộc tái thiết Ukraine sau xung đột.

Ông Zelensky cũng bác bỏ khả năng chấp nhận những yêu cầu của Tổng thống Putin về việc Ukraine phải từ bỏ vùng Donbass hoặc công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga.