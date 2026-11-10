Phó Tổng thống Indonesia đề nghị từ chức giữa sức ép điều tra bằng cấp

(VTC News) -

Theo hãng thông tấn Reuters, Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka đã đề nghị từ chức trong cuộc họp với Tổng thống Prabowo Subianto ngày 10/11. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nghị sĩ đang cân nhắc mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu ông có đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử năm 2024 hay không.

“Phó Tổng thống đã bày tỏ ý định từ chức trước những diễn biến của tình hình hiện nay”, người phát ngôn của Tổng thống Prasetyo Hadi nói với các phóng viên.

Ông Prasetyo bác bỏ những thông tin cho rằng Tổng thống Prabowo đã từ chối đề nghị của ông Gibran, nhưng cũng không xác nhận liệu nhà lãnh đạo Indonesia có chấp thuận đơn từ chức hay không.

Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka. (Ảnh: Reuters).

Ông Gibran, 39 tuổi, là con trai của cựu Tổng thống Joko Widodo. Ông Joko là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trên chính trường Indonesia và từng giữ chức tổng thống trong hai nhiệm kỳ.

Phó Tổng thống Gibran góp phần giúp ông Prabowo giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2024. Tuy nhiên, một số nghị sĩ hiện muốn điều tra liệu có tồn tại những thiếu sót trong hồ sơ học vấn của ông hay không.

Cuối ngày 10/11, ông Gibran nói với các phóng viên rằng Tổng thống Prabowo đã khuyên ông tiếp tục “đấu tranh” để chứng minh tính hợp lệ của các văn bằng học thuật. Ông không đề cập đến việc hai người đã thảo luận về đề nghị từ chức.

“Tổng thống giống như một người cha đối với tôi,” ông Gibran nói.

Sự nghiệp của ông Gibran liên tục bị phủ bóng bởi những tranh cãi kể từ năm 2023, khi Tòa án Hiến pháp Indonesia mở đường cho ông tham gia cuộc bầu cử, dù ông chưa đáp ứng yêu cầu về độ tuổi tối thiểu là 40 đối với các ứng viên tổng thống hoặc phó tổng thống.

Phán quyết này đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận, bởi Chánh án Tòa án Hiến pháp khi đó là chú của ông Gibran. Sau đó, hội đồng đạo đức xác định vị chánh án này đã vi phạm quy định về xung đột lợi ích.

Kể từ năm 2025, nhiều nhân vật trung thành với ông Jokowi đã bị cách chức hoặc điều chuyển sang các vị trí khác trong những đợt cải tổ bộ máy chính quyền.

Theo các nguồn tin của Reuters, cựu Tổng thống Jokowi cũng không hài lòng khi ông Gibran không nhận được sự hỗ trợ trong những cuộc chiến pháp lý gần đây.