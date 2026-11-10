Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trải nghiệm văn hóa truyền thống Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã trải nghiệm văn hóa truyền thống Nhật Bản tại Nhà khách quốc gia Akasaka (Tokyo).

Trong trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản, Phu nhân Ngô Phương Ly đã lắng nghe nghệ nhân giới thiệu về trà đạo - môn nghệ thuật đã được gìn giữ suốt 450 năm kể từ thời trà sư Sen no Rikyū. Chủ nhà chọn bộ trà cụ mang nét đẹp của những dòng gốm nổi tiếng của Việt Nam vào thế kỷ XVI, như lời nhắc về lịch sử giao lưu giữa hai dân tộc.

Sau khi nghe giới thiệu về lịch sử trà đạo, Phu nhân Ngô Phương Ly được mời thưởng thức bánh ngọt và trà. Nghệ nhân tiếp tục mời Phu nhân lên khu pha trà, trải nghiệm tự tay đánh trà. Chén trà đầu tiên, Phu nhân Ngô Phương Ly trân trọng mời bà Akiko Santo, nguyên Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản và là người cao tuổi nhất có mặt.

Phu nhân Ngô Phương Ly trong trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản.

Bày tỏ ấn tượng trước phong thái của Phu nhân Ngô Phương Ly trong trang phục kimono, bà Akiko Santo trân trọng cảm ơn Phu nhân đã mời chén trà đầu tiên. Cử chỉ ấy vừa đúng tinh thần “kính” trong trà đạo, vừa gần gũi với nếp “kính lão đắc thọ” của người Việt khiến không khí buổi trải nghiệm thêm ấm cúng và gần gũi.

Người Nhật nâng chén trà thành “đạo”, với nghi thức chặt chẽ và tinh thần tĩnh tại. Với người Việt, chén trà là nếp sống thường ngày và là lời chào đầu tiên khi khách đến nhà. Một bên trang nghiêm, một bên gần gũi, nhưng cả hai cùng coi trọng sự chân thành, lòng hiếu khách và sự tôn trọng người đối diện.

Phu nhân Ngô Phương Ly trải nghiệm trà đạo Nhật Bản.

Hoạt động trải nghiệm tối 9/11 không chỉ thể hiện sự trân trọng của vị khách đến từ Việt Nam với các giá trị truyền thống bản địa mà còn cho thấy lòng hiếu khách và tiếp đón trọng thị của phía Nhật Bản, đồng thời khẳng định sức sống của những giá trị truyền thống trong thời hiện đại.

Phong thái của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong trang phục Kimono gây ấn tượng cho quan khách Nhật Bản.

Việt Nam hiện là một trong 5 nước sản xuất trà lớn của thế giới, với nhiều xứ trà nổi tiếng cùng các loại trà đã làm nên tên tuổi, đi vào lòng người yêu trà thế giới. Matcha, linh hồn của trà đạo, ngày nay cũng đã được làm từ lá chè Việt. Doanh nghiệp Nhật Bản, như Morinaga, đã tìm đến hợp tác để làm dòng matcha chuẩn Nhật với giá phù hợp thị trường Việt.

Chén trà tại Akasaka có thể nhỏ bé nhưng như bốn chữ “Thiên lý đồng phong” trong bức thư pháp được treo trong phòng nhắc rằng Việt Nam và Nhật Bản, dù cách xa vẫn cùng chung một ngọn gió.

Ngọn gió ấy từng đưa những dòng gốm Việt sang Nhật từ nhiều thế kỷ trước. Hôm nay, nó tiếp tục lan tỏa qua các dự án hợp tác, những sản phẩm chung trong nhiều lĩnh vực và những cuộc gặp gỡ giữa người dân hai nước.