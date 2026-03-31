Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để nợ thể chế thành điểm nghẽn của phát triển

(VTC News) -

Chiều 31/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn đã tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Lâm Hiển)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, Đảng ủy Quốc hội thể hiện rõ tinh thần tích cực, quyết liệt trong cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.

Các hoạt động lập pháp tiếp tục được đổi mới theo hướng ngày càng thực chất hơn. Tư duy xây dựng pháp luật cũng đã có bước chuyển rõ nét, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Quốc hội trong tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực cho phát triển, đồng thời cũng đảm bảo vững chắc sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Về một số những công việc cần tập trung trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Quốc hội cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xác định rõ đây là công việc xuyên suốt của cả nhiệm kỳ, không phải là xây dựng các văn bản triển khai là xong.

Theo Tổng Bí thư, tinh thần của Đại hội XIV của Đảng phải được thấm đến từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quốc hội. Việc triển khai phải gắn chặt với từng chương trình, kế hoạch công tác, từng quyết sách cụ thể, từng kết quả thực hiện, đảm bảo Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Tổng Bí thư đề nghị, phải biến thành công của cuộc bầu cử thành trách nhiệm và hành động cụ thể của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XVI. Niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân cả nước gửi gắm không chỉ dừng lại ở lá phiếu mà phải được chuyển hóa thành những quyết sách đúng đắn, những đạo luật chất lượng, những hoạt động giám sát thực chất và hiệu quả.

"Các chủ trương, chính sách lớn của Đảng phải được chuyển thành các chương trình xây dựng pháp luật, các nghị quyết cụ thể, khả thi, không để tình trạng chậm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, không để nợ thể chế để trở thành điểm nghẽn của phát triển", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung lãnh đạo và chuẩn bị tổ chức thật tốt kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kỳ họp khởi đầu, định hình toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ, đồng thời cũng là kỳ họp được thể chế hóa ngay một số quyết sách quan trọng đã được Hội nghị Trung ương 2 thông qua.

"Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Nội dung chương trình kỹ lưỡng, thực chất khả thi, tổ chức điều hành phải chuyên nghiệp, hiện đại. Cùng với đó, việc tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền và tạo sự đồng thuận xã hội và người dân về những quyết sách được thông qua tại kỳ họp này", Tổng Bí thư nêu rõ.

Một lưu ý khác được Tổng Bí thư đề cập là tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến, tự chuyển hóa", không để các đối tượng lợi dụng chính sách, phục vụ cho lợi ích nhóm.

Về kế hoạch kiểm tra, giám sát đợt 2, Tổng Bí thư quán triệt chất lượng lập pháp và giám sát của Quốc hội sẽ quyết định trực tiếp đến hiệu lực triển khai các mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Vì vậy, theo Tổng Bí thư, có hai việc cấp bách là triển khai tổng rà soát hệ thống pháp luật Việt Nam theo lộ trình và hoàn thành việc luật hóa nội dung trong các nghị quyết của Chính phủ đã được ban hành theo thủ tục ủy quyền lập pháp.

Ngoài ra, Tổng Bí thư lưu ý Đoàn kiểm tra, giám sát triển khai phải tổ chức khoa học, đúng trọng tâm, trọng điểm, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường các cơ quan của Quốc hội, không tạo thêm thủ tục, gánh nặng và các công việc không cần thiết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Lâm Hiển)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trước mắt sẽ tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI"; tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật nhằm thể chế hóa những nội dung cốt lõi, quan trọng của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và những nghị quyết chiến lược, trụ cột, chuyên đề của Bộ Chính trị được ban hành trong thời gian qua.

Với một số tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra, Đảng ủy Quốc hội sẽ nghiên cứu, tiếp thu và khẩn trương, nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.