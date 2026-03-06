Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì công bố quyết định kiểm tra, giám sát Đảng ủy Quốc hội

(VTC News) -

Chiều 6/3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: quochoi.vn)

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo.

"Đây là việc phải làm thường xuyên, không phải khi xảy ra vấn đề mới tiến hành kiểm tra mà ngay từ khi triển khai chủ trương, nghị quyết đã phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nắm tình hình thực tiễn, đánh giá kết quả triển khai, phát hiện những vấn đề phát sinh để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách cho phù hợp", Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, trong năm 2026 Đoàn sẽ tiến hành 2 đợt kiểm tra.

Đợt 1 tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đợt 2, Đoàn sẽ xem xét việc triển khai các nghị quyết lớn của Trung ương như phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao và việc tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Tổng Bí thư, mục tiêu của đợt kiểm tra lần này là đánh giá thực chất việc triển khai các Nghị quyết của Đảng trong hệ thống chính trị; làm rõ những kết quả đạt được, những cách làm hay, kinh nghiệm tốt để nhân rộng; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để kịp thời kiến nghị Trung ương xem xét, tháo gỡ.

"Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, cần làm rõ hơn vai trò của Quốc hội trong việc thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước, thực sự xây dựng Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu trong quá trình kiểm tra phải bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tổng Bí thư lưu ý, thời gian thực hiện kế hoạch kiểm tra trong tháng 3 là rất ngắn, trong khi khối lượng công việc rất lớn, nhất là công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được triển khai khẩn trương. Đồng thời, Quốc hội đang chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI với nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, tạo điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, đồng thời bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau khi nhận được Quyết định của Bộ Chính trị và kế hoạch làm việc của Đoàn kiểm tra, Đảng ủy Quốc hội đã ban hành kế hoạch triển khai, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra theo yêu cầu.

"Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xác định đây là dịp quan trọng để tự rà soát, đánh giá lại toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 01 và Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đoàn kiểm tra thẳng thắn góp ý, chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại để Đảng ủy Quốc hội tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.