22/03/2026 07:31:00 +07:00

Đại tướng Lương Tam Quang và các tướng Công an trúng cử ĐBQH khóa XVI

(VTC News) -

Theo danh sách 500 ứng viên trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, có 14 tướng lĩnh thuộc lực lượng Công an Nhân dân.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Danh sách các tướng Công an trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI:

STTHọ và tênNăm sinhChức vụNơi trúng cử
1Đại tướng Lương Tam Quang1965Bộ trưởng Bộ Công anHưng Yên
2Thượng tướng Lê Quốc Hùng1966Thứ trưởng Bộ Công anTP.HCM
3Thượng tướng Lê Tấn Tới1969Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an (biệt phái)Tây Ninh
4Trung tướng Nguyễn Minh Đức1969Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội (biệt phái)TP.HCM
5Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng1969Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội (biệt phái)Ninh Bình
6Trung tướng Phạm Công Nguyên1975Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công anThanh Hóa
7Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước1976Giám đốc Công an tỉnh Khánh HoàKhánh Hòa
8Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn1975Giám đốc Công an tỉnh Phú ThọPhú Thọ
9Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm1975Giám đốc Công an tỉnh Quảng TrịQuảng Trị
10Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận1971Giám đốc Công an tỉnh An GiangAn Giang
11Thiếu tướng Dương Đức Hải1977Phó Giám đốc Công an TP Hà NộiHà Nội
12Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp1975Phó Giám đốc Công an TP.HCMTP.HCM
13Thiếu tướng Vũ Hùng Vương1951Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân Việt NamVĩnh Long
14Thiếu tướng Vũ Huy Khánh1974Uỷ viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội (biệt phái)TP.HCM

Anh Văn
