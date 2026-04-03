Tổng Bí thư: Thắng lợi của cách mạng bắt nguồn từ lãnh đạo của Đảng

Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo một số Ban, Bộ ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì buổi lễ trao Huân chương cao quý tặng Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội.

Tại buổi lễ, trân trọng trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Chủ tịch nước Lương Cường; trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính, trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng các đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương khẳng định, đây là sự ghi nhận đặc biệt trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến to lớn, bền bỉ, nổi bật, đặc biệt xuất sắc của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương.

Theo Tổng Bí thư, trong suốt chặng đường công tác của mình, các đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan hữu quan lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, hệ trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Từ xây dựng các Lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; từ củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; từ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đến việc tham gia chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện một số chương trình, đề án, công trình đặc biệt quan trọng về phát triển tiềm lực quốc phòng, an ninh, kinh tế của đất nước trong nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Độc lập hạng 3, Huân chương Quân công hạng 3 và Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhì cho 15 đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, điều đáng trân trọng là ở bất cứ cương vị nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng luôn thể hiện rõ tầm vóc của người cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội, bản lĩnh vững vàng, tư duy chiến lược, hành động quyết liệt, phong cách sâu sát, khoa học, chặt chẽ; nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không lùi bước trước việc khó, không né tránh trước việc lớn, không dao động trước thử thách.

Nhấn mạnh, lễ trao các Huân chương cao quý hôm nay không chỉ là dịp để tôn vinh những cống hiến xuất sắc, mà còn là dịp để khẳng định một điều có ý nghĩa sâu sắc, mọi thắng lợi của cách mạng nước ta đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, từ ý chí quật cường của nhân dân, từ sự tận tâm, tận lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí giữ trọng trách trước Đảng, trước Nhà nước, trước nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ mong muốn, thời gian tới các đồng chí được đón nhận các Huân chương cao quý ngày hôm nay sẽ tiếp tục cống hiến cho Đảng, cho đất nước, cho nhân dân.

Tổng Bí thư phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư cho rằng, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, cơ hội lớn đang mở ra, thách thức lớn đang tiềm tàng. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị; phải tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nền an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ từ sớm, từ xa lợi ích quốc gia - dân tộc; tạo môi trường hòa bình, ổn định lâu dài để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư mong rằng, với vinh dự lớn lao được đón nhận hôm nay, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ gìn phẩm chất cao đẹp, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng về ý chí, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và các thế hệ tiếp nối.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt các đồng chí nhận Huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước ta sẽ phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tới, từng bước hiện thực hóa thành công 2 mục tiêu 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chia sẻ, thời gian tới, sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất, đạo đức, phát huy kiến thức, kinh nghiệm của mình, đóng góp trong khả năng có thể cho sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và đất nước trong giai đoạn tới.

Dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trao Huân chương Quân công hạng Nhì và Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Độc lập hạng 3, Huân chương Quân công hạng 3 và Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhì cho 15 đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.