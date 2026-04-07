Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Chánh văn phòng Trung ương Phạm Gia Túc và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Văn phòng Chủ tịch nước.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng nơi từng gắn bó, đồng hành, tận tụy, trách nhiệm, nơi để lại nhiều tình cảm tốt đẹp và nhiều ấn tượng sâu sắc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, thời gian qua, Văn phòng Chủ tịch nước đã khẳng định rõ vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu, phục vụ trực tiếp, toàn diện, tin cậy, không chỉ nơi bảo đảm cho các hoạt động của Chủ tịch nước diễn ra đúng quy định, đúng nghi lễ, đúng chương trình, mà còn phải góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, chất lượng chuẩn bị quyết định, chất lượng phối hợp công tác, chất lượng tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Thời gian tới để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Văn phòng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nắm chắc tình hình, phát hiện sớm vấn đề, dự báo đúng xu hướng, đề xuất được cách xử lý phù hợp, đúng chủ trương, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, đúng thời điểm.

"Phải đặc biệt coi trọng tính chuẩn mực, chính xác, kỷ luật, kỷ cương trong toàn bộ hoạt động của cơ quan. Văn phòng Chủ tịch nước không thể chấp nhận sự qua loa, đại khái, tùy tiện. Làm việc ở đây càng phải kỹ hơn, chắc hơn, giữ nguyên tắc hơn, phối hợp chặt chẽ hơn. Từ công tác chuyên môn đến công tác hành chính, lễ tân, bảo mật, lưu trữ, quản trị, hậu cần... tất cả đều phải thông suốt, đồng bộ, nhịp nhàng.

Tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, chân thành, nhân văn và chuyên nghiệp. Tôi rất mong anh em giữ được không khí gần gũi, tin cậy, giúp đỡ nhau trong công việc; cấp trên quan tâm, dẫn dắt, chia sẻ với cấp dưới; đồng chí, đồng nghiệp tôn trọng, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Một cơ quan mạnh trước hết phải là một cơ quan có sự đồng lòng, có văn hóa làm việc tốt, có tinh thần cùng gánh vác, cùng chịu trách nhiệm", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu, Văn phòng Chủ tịch nước phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức làm việc, đồng thời tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức công vụ trong sáng, có năng lực chuyên môn tốt, có tác phong chuẩn mực, khiêm tốn, tận tụy.

Trong bài phát biểu tại buổi gặp mặt, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng gửi lời cảm ơn tới tập thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động Văn phòng trong suốt thời gian qua đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cho rằng, thời gian tới nhiệm vụ rất nặng nề, yêu cầu rất cao, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn, tập thể Văn phòng tiếp tục đoàn kết, thống nhất nỗ lực cao hơn nữa, tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, và đặc biệt chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện có hiệu quả hơn nữa vai trò tham mưu giúp việc thật sự hiệu quả cho đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Phó Chủ tịch nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.