Tin xe 16/10: MG ZS có thể sớm về Việt Nam, Porsche Mission S dần lộ diện

(VTC News) -

MG ZS thế hệ mới chốt lịch ra mắt tại Malaysia

Phiên bản 1.5 Turbo trang bị động cơ xăng 170 mã lực kết hợp hộp số vô cấp CVT, dự kiến có giá 105.000 RM (quy đổi khoảng 665 triệu đồng). Trong khi đó, bản Hybrid+ kết hợp máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên và mô-tơ điện cho tổng công suất 215 mã lực, đi kèm hộp số hybrid 3 cấp với mức giá dự kiến 115.000 RM (quy đổi khoảng 728 triệu đồng).

MG ZS được một số kênh truyền thông hé lộ hình ảnh có mặt tại Việt Nam.

So với thế hệ cũ, MG ZS mới sở hữu kích thước lớn hơn cùng khoang hành lý thể tích 443 lít. Cả hai phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn mâm hợp kim 18 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, bảng đồng hồ và màn hình giải trí đồng cỡ 12,3 inch cùng hệ thống an toàn chủ động ADAS toàn diện.

Trong thời gian vừa qua, một số kênh mạng xã hội cũng đã dần hé lộ hình ảnh về mẫu xe này xuất hiện ở Việt Nam.

Rò rỉ siêu xe Porsche Mission S trước giờ ra mắt

Hình ảnh nguyên mẫu siêu xe Porsche Mission S đã bất ngờ rò rỉ trên mạng xã hội ngay trước thời điểm công bố chính thức. Điểm nhấn gây chú ý nhất của mẫu xe động cơ đặt giữa này là hệ thống quạt làm mát đặt nằm ngang trên khoang động cơ phía sau, gợi nhớ đến những cỗ máy đua huyền thoại như Porsche 917 trong thập niên 60 và 70.

Porsche Mission S được trang bị hệ thống quạt làm mát đặt nằm ngang trên khoang động cơ phía sau.

Xe sở hữu phần thân rộng với cánh gió sau dạng vòng cung tích hợp liền khối mang hơi hướng của chiếc 959, đi kèm cụm ống xả xếp chồng. Theo một số nguồn tin, Mission S sẽ được định vị trong phân khúc siêu xe thương mại thay vì hypercar sản xuất giới hạn như 918 Spyder, đồng thời tích hợp công nghệ hybrid hiệu suất cao.

Porsche Panamera bản nâng cấp lộ diện không ngụy trang

Nguyên mẫu chạy thử của Porsche Panamera phiên bản nâng cấp giữa vòng đời vừa được bắt gặp tại trường đua Nürburgring mà không có bất kỳ lớp ngụy trang nào. Mẫu fastback 5 cửa sở hữu cản trước với các hốc hút gió được thiết kế lại và bổ sung các cánh gió chéo ôm sát. Phần đuôi xe cũng được tinh chỉnh với các khe thoát gió mới ở hai bên cản sau và bộ khuếch tán gió đặt dưới cụm 4 ống xả.

Porsche Panamera facelift có thiết kế được tinh chỉnh nhẹ mang đậm tính khí động học.

Với các chi tiết khí động học và vóc dáng bề thế, nguyên mẫu này nhiều khả năng là biến thể đầu bảng Turbo S E-Hybrid. Hãng xe Đức dự kiến sẽ dồn trọng tâm nâng cấp sức mạnh cho các cấu hình plug-in hybrid PHEV, vốn đang đạt công suất tối đa 771 mã lực trên bản cao cấp nhất hiện hành.

Mẫu xe hứa hẹn sẽ được giới thiệu trong vài tháng tới.