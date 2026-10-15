Thị trường ô tô Quý III/2026: Nhiều mẫu không bán nổi 100 xe

(Nguồn: Báo điện tử VOV)
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Giữa bối cảnh thị trường gọi xe công nghệ còn nhiều khoảng trống về an sinh xã hội, GSM đang tạo nên sự khác biệt bằng loạt chính sách phúc lợi.
Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị đón thêm nhiều mẫu ô tô mới trong một vài tuần tới, trong đó nhiều xe hạng sang tiền tỷ đáng chú ý lần đầu xuất hiện.
Green SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện tại Los Angeles, Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp hiện diện ở khu vực Bắc Mỹ và mở rộng sang thị trường thứ 9 toàn cầu.
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PGS.TS Đàm Hoàng Phúc phân tích bí quyết giúp ô tô điện Trung Quốc có giá chỉ từ 100 triệu đồng, tạo sức ép lớn lên ngành công nghiệp xe toàn cầu.
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