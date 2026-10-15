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Xuất bản ngày 15/10/2026 07:34 PM
Xuất bản ngày 15/10/2026 07:34 PM

Thị trường ô tô Quý III/2026: Nhiều mẫu không bán nổi 100 xe

Sau 3 tháng của quý III/2026, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến cảnh ế ẩm của nhiều dòng xe khi doanh số bán hàng không đạt nổi mốc 100 chiếc.

Thị trường ô tô Quý III/2026: Nhiều mẫu không bán nổi 100 xe - 1
(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/o-to-xe-may/thi-truong-o-to-quy-iii2026-nhieu-mau-khong-ban-noi-100-xe-post1341275.vov

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