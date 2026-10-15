Loạt xe mới tiền tỷ sắp ra mắt thị trường Việt Nam, có SUV 7 chỗ nhập Đức

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm với loạt sản phẩm mới, trải dài từ xe điện giá rẻ phổ thông đến xe hạng sang tiền tỷ. Đáng chú ý, bên cạnh những mẫu xe quen thuộc được nâng cấp, sự xuất hiện của các dòng ô tô thuần điện, hybrid hoặc plug-in hybrid hứa hẹn tạo thêm lựa chọn “xanh” cho người tiêu dùng.

Mercedes-Benz đưa 5 mẫu xe điện hóa về Việt Nam trong triển lãm riêng

Một sự kiện đáng chú ý của Mercedes-Benz Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 29/10-1/11 tại Công viên Bờ sông Thủ Thiêm (TP.HCM). Tại đây, hãng xe sang nước Đức dự kiến giới thiệu 5 mẫu xe điện hóa mới, gồm CLA 200 electric, GLC 350e 4Matic, E 350e, S 580e 4Matic và Mercedes-Maybach S 580e. Trong đó, CLA 200 electric là xe thuần điện, 4 mẫu còn lại sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV).

Mercedes-Benz CLA 200 electric là mẫu xe thuần điện lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. (Ảnh: MBV)

Trong nhóm này, CLA 200 electric có giá khuyến nghị dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng. Mẫu xe sử dụng kiến trúc điện áp cao 800V, pin dung lượng 58kWh và mô-tơ điện đặt ở cầu sau, công suất 224 mã lực. Theo thông tin được công bố trước đó, xe có thể di chuyển tối đa 459-542km sau mỗi lần sạc, tùy điều kiện và phiên bản.

Ở nhóm SUV, Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic được niêm yết giá bán lẻ khuyến nghị 2,999 tỷ đồng. Bộ đôi sedan hạng sang Mercedes-Benz E 350 e và S 580e 4Matic có giá bán dự kiến khoảng 3,5 và 5,7 tỷ đồng. Trong khi đó, mẫu sedan siêu sang Mercedes-Maybach S 580e có giá dự kiến từ 9,2 tỷ đồng.

Các mẫu xe này đều sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài, bổ sung lựa chọn cho khách hàng muốn chuyển sang xe điện hóa nhưng vẫn cần tính linh hoạt và cảm giác lái của động cơ đốt trong.

Bộ đôi SUV của Volkswagen giá gần 2 tỷ đồng, khách Việt có thêm lựa chọn 7 chỗ

Volkswagen Việt Nam vừa mở nhận đặt hàng hai mẫu SUV thế hệ mới gồm Tiguan và Tayron. Cả hai đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, dự kiến bắt đầu giao xe từ tháng 11 tới. Đây là những lựa chọn mới trong nhóm SUV tiền tỷ, trong đó Tayron là mẫu xe lần đầu xuất hiện tại Việt Nam với cấu hình 7 chỗ ngồi.

Như vậy, Volkswagen Tiguan sắp bước sang thế hệ thứ ba, với nhiều thay đổi về thiết kế, nền tảng khung gầm và công nghệ. Xe có hai phiên bản Style và R-Line, cùng sử dụng động cơ xăng 1.4 TSI, giá dự kiến lần lượt 1,339 tỷ đồng và 1,499 tỷ đồng.

Bộ đôi SUV nhập khẩu từ Đức đã nhận cọc và sắp được giới thiệu tại Việt Nam. (Ảnh: VW)

Trong khi đó, Volkswagen Tayron cũng nằm trong phân khúc SUV cỡ trung nhưng được định vị cao hơn Tiguan. Mẫu SUV này có chiều dài không gian sử dụng lớn hơn, bố trí ba hàng ghế với 7 chỗ ngồi.

Theo Volkswagen Việt Nam, Tayron có hai phiên bản: bản Style sử dụng động cơ 1.4 TSI, giá 1,639 tỷ đồng; bản R-Line cao cấp hơn trang bị động cơ 2.0 TSI, giá 1,939 tỷ đồng.

Với mức giá trên, Tayron nằm ở nhóm cao của phân khúc SUV cỡ D phổ thông, nơi có sự góp mặt của Ford Everest, Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Skoda Kodiaq... Lợi thế của xe là nguồn gốc nhập khẩu từ Đức và cấu hình 7 chỗ, nhưng mức giá gần 2 tỷ đồng cũng đặt ra áp lực cạnh tranh trước các đối thủ đã có chỗ đứng trên thị trường.

Bộ đôi xe điện hạng sang của Volvo, nhập khẩu từ Malaysia

Volvo sắp mở rộng danh mục xe điện tại Việt Nam với sự xuất hiện của bộ đôi ES90 và EX90 đều được nhập khẩu từ Malaysia, dự kiến ra mắt vào đầu tháng 11 tới.

Bộ đôi ES90 và EX90. (Ảnh: Volvo)

Trong đó, ES90 mang kiểu dáng sedan fastback, sử dụng một mô-tơ điện dẫn động cầu sau, công suất 333 mã lực, mô-men xoắn 480Nm và pin 92kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 651km theo chuẩn WLTP.

Còn EX90 thuộc phân khúc SUV điện cỡ lớn, trang bị hai mô-tơ điện với tổng công suất 517 mã lực, mô-men xoắn 910Nm và pin 111kWh, phạm vi hoạt động tối đa 623km theo chuẩn WLTP.

Giá bán và thời điểm ra mắt cụ thể tại Việt Nam chưa được xác nhận, tuy nhiên nhiều đại lý đang tạm tính ES90 là 3,1 tỷ đồng, còn mẫu SUV điện cỡ lớn EX90 là 5,1 tỷ đồng.

Volvo ES90 hướng tới nhóm sedan điện hạng sang, trong khi EX90 cạnh tranh ở phân khúc SUV điện cỡ lớn, nơi có các đối thủ như BMW iX và Mercedes-Benz EQS SUV.

Subaru Forester Hybrid công suất 194 mã lực

Subaru Forester Hybrid dự kiến được giới thiệu rộng rãi vào đầu tháng 11 tới. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, sử dụng động cơ boxer 2.5L kết hợp mô-tơ điện và bộ pin lithium-ion dung lượng 1,1kWh. Tổng công suất hệ thống đạt 194 mã lực, đi cùng hộp số vô cấp e-CVT và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical AWD.

Khác với hệ thống mild-hybrid trên Subaru Crosstrek, cấu hình của Forester Hybrid thuộc loại full-hybrid, cho phép mô-tơ điện tham gia nhiều hơn vào quá trình vận hành.

Subaru Forester sẽ có thêm phiên bản hybrid tại Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Hãng chưa hé lộ giá chính thức, nhưng thông tin từ đại lý cho thấy mức giá có thể ở khoảng 1,5 tỷ đồng. Hiện, Subaru Forester thế hệ mới tại Việt Nam được phân phối với 2 phiên bản: 2.5i-L EyeSight, giá niêm yết 1,299 tỷ đồng và Subaru Forester 2.5i-S EyeSight, giá niêm yết 1,399 tỷ đồng.

Mẫu xe nằm trong phân khúc SUV cỡ C, Forester Hybrid sẽ cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm hybrid có giá trên dưới 1 tỷ đồng như Honda CR-V e:HEV, KIA Sportage HEV...

Ngoài các mẫu xe tiền tỷ kể trên, trong khoảng thời gian cuối tháng 10 tới, thị trường ô tô Việt Nam còn đón nhận nhiều mẫu xe ở phân khúc phổ thông, kéo dài từ xe cỡ nhỏ giá rẻ đến các mẫu xe gầm cao.

Có thể kể tới như loạt sản phẩm xe điện của Wuling gồm Macaron (xe đô thị cỡ nhỏ), Bingo (hatchback cỡ nhỏ), Grango (MPV 7 chỗ cỡ nhỏ), Darion (MPV cỡ lớn); loạt sản phẩm mới của MG là MG4 Urban (xe thuần điện), MG ZS thế hệ mới và MG5 (MG GT) nâng cấp; mẫu SUV plug-in-hybrid cỡ C BYD Sealion 6...