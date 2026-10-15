GSM và nỗ lực xây 'hàng rào' bảo vệ tài xế bằng phúc lợi

(VTC News) -

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty GSM toàn cầu và GSM Việt Nam - cho biết, ngay từ năm 2024, GSM đã triển khai cơ chế “Bảo hiểm tích lũy” kèm nhiều phúc lợi ưu việt cho các bác tài Xanh. Đến nay, gần 100% trong số khoảng 300.000 tài xế của hãng tại Việt Nam đã tham gia bảo hiểm tích lũy với quyền lợi bảo hiểm vượt trội.

Những giá trị thực tế mà người lao động và HTX nhận được xuất phát từ chiến lược lấy con người làm trọng tâm của đơn vị vận hành. Theo ông Minh Hoàng, trách nhiệm của doanh nghiệp không chỉ bắt đầu khi có quy định pháp lý bắt buộc.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty GSM.

Để giải bài toán an sinh cho lực lượng đối tác tự do, từ năm 2024, doanh nghiệp đã chủ động triển khai cơ chế bảo vệ thông qua gói Bảo hiểm tích lũy tự nguyện. Hãng áp dụng phương thức trích lũy nhỏ giọt: chỉ từ 100 đồng mỗi cuốc xe máy và 200 đồng mỗi cuốc ô tô, mức tối đa chỉ 480.000 đồng/năm. Đổi lại, quyền lợi bảo vệ nhận được có thể lên tới 300 triệu đồng đối với xe máy và 600 triệu đồng đối với ô tô trong trường hợp xảy ra rủi ro.

Song song đó, các chính sách hỗ trợ ốm đau, tai nạn, khám sức khỏe, tiêm vắc-xin và trao học bổng cho con em tài xế cũng được áp dụng đồng bộ. Doanh nghiệp hiện đang tiếp tục mở rộng chương trình “Green Driver Care” với 5 nhóm quyền lợi toàn diện, bao gồm hỗ trợ tài chính, chăm sóc sức khỏe chuyên biệt và tư vấn tiếp cận nhà ở xã hội, từng bước thiết lập chuẩn mực mới về phúc lợi cho cộng đồng tài xế công nghệ.

Chỗ dựa an tâm cho tài xế

Chia sẻ về quyết định gia nhập GSM, anh V.Đ - một tài xế cho biết, công việc này giúp anh chủ động thời gian để kiếm thêm thu nhập trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Hơn thế nữa, yếu tố giữ chân anh chính là các chính sách đãi ngộ. Theo anh Đức, đối với người lao động, việc được công ty đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ sau khi ký hợp đồng chính thức là một điểm tựa vững chắc.

“Ai đi làm cũng mong muốn có phúc lợi tốt. Khi quyền lợi được đảm bảo như vậy, anh em tài xế sẽ cảm thấy yên tâm cống hiến và muốn gắn bó lâu dài hơn với hãng”, anh Đức chia sẻ. Bên cạnh đó, người tài xế này cũng chia sẻ sự ấn tượng của bản thân về chính sách trích lũy 200 đồng từ mỗi cuốc xe để xây dựng quỹ bảo hiểm tai nạn cho người cầm lái - một giải pháp thiết thực được hãng phổ biến kỹ lưỡng ngay từ các buổi đào tạo hội nhập cho tài xế.

Các quyền lợi được đảm bảo giúp tài xế an tâm chạy xe.

Bài toán giữ chân tài xế của các Hợp tác xã

Đối với các Hợp tác xã vận tải (HTX), sự bấp bênh và thiếu hụt mạng lưới an sinh của tài xế luôn là trở ngại lớn. Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Hải An - Giám đốc HTX vận tải Hải Phòng Go - cho biết, mối quan hệ giữa tài xế và HTX về bản chất là hợp tác kinh doanh chia sẻ lợi nhuận, không phải quan hệ lao động nên không có chế độ bảo hiểm xã hội hay lương hưu. Để giữ chân đối tác, nhiều HTX phải chủ động thành lập các quỹ bảo hiểm, quỹ công đoàn nội bộ nhằm chia sẻ rủi ro và xây dựng cộng đồng bền vững.

​Chính vì thế, việc một doanh nghiệp nền tảng như GSM trực tiếp đưa ra các chính sách bảo vệ đã giúp HTX tháo gỡ được nhiều khó khăn. Đánh giá về chính sách bảo hiểm tích lũy của GSM, vị đại diện HTX tại Hải Phòng nhận định đây là một giải pháp rất thực tế, giải quyết đúng nỗi trăn trở của tài xế.

​”Với nhóm lao động không có bảo hiểm xã hội và làm ngành nghề tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông, gói bảo hiểm này được ví như ‘một miếng khi đói bằng một gói khi no’. Điều này giúp các đối tác tài xế - lực lượng lao động chính của nhiều gia đình - yên tâm hơn để cống hiến”, ông An khẳng định và cho rằng, sự xuất hiện của các chính sách bảo vệ chủ động từ hãng xe đã mang lại giải pháp thiết thực, giúp các HTX ổn định lực lượng và nâng cao tính gắn kết của đội ngũ đối tác.