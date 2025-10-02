Đại sứ Mỹ: Việt Nam sẵn sàng đổi mới, dẫn đầu thế giới về AI

(VTC News) -

Chúc mừng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper gọi đây là cơ hội để “kỷ niệm sự sáng tạo, sức mạnh của ý tưởng, tinh thần đổi mới và khởi nghiệp”.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ)

Với Hoa Kỳ, "đổi mới" là sự kết nối. Đại sứ Marc Knapper cho biết: “Đổi mới thực sự là về việc xây dựng những cây cầu — kết nối mọi người, doanh nghiệp, chính phủ và quốc gia lại với nhau để cùng nhau sáng tạo, đổi mới và tìm giải pháp cho các thách thức chung.”

Trong 30 năm qua, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ và đặc biệt trong hai năm gần đây khi quan hệ đối tác được nâng cấp thành đối tác chiến lược toàn diện, Hoa Kỳ tự hào sát cánh cùng Việt Nam với mục tiêu chung là hỗ trợ Việt Nam trở thành một nền kinh tế công nghệ cao, đổi mới và dẫn đầu trong khu vực. Đây là nỗ lực nhằm thúc đẩy sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và đổi mới công nghệ cao tại Việt Nam.

Đại sứ Marc Knapper nhấn mạnh rằng không nhóm nào đại diện tốt hơn cho nỗ lực hợp tác này ngoài các tập đoàn lớn của Mỹ, nhiều công ty trong số đó có mặt tại sự kiện, bao gồm Marll, Meta, Boeing, Croup và Qualcomm.

Các công ty, tập đoàn lớn của Mỹ như Meta, Boeing, Qualcomm,... sẽ nỗ lực thúc đẩy Việt Nam thành trung tâm đổi mới công nghệ. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ)

Đại sứ khẳng định: "Đây đều là những công ty đang làm việc với các đối tác Việt Nam để đảm bảo rằng Việt Nam có thể đóng vai trò và thực sự dẫn đầu trong đổi mới khi nói đến các lĩnh vực như AI, chất bán dẫn, sản xuất tiên tiến, dịch vụ tài chính. Đây đều là những lĩnh vực mà chúng tôi tin rằng Việt Nam sẵn sàng thành công, đổi mới, dẫn đầu thế giới."

Đặc biệt, cũng tại sự kiện Ngày hội đổi mới sáng tạo 2025, Meta dự kiến tổ chức một sự kiện ra mắt nền tảng AI mới ViGEN — được mô tả là “bộ dữ liệu nguồn mở chất lượng cao, toàn diện bằng tiếng Việt, hỗ trợ phát triển AI tại Việt Nam”.

Dự án ViGen khởi nguồn từ hợp tác ba bên giữa Tập đoàn Meta, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và tổ chức “Al for Vietnam”. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ)

Chính phủ Hoa Kỳ cũng cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới, bao gồm: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ một cách vững chắc, môi trường pháp lý minh bạch và phù hợp, cơ sở hạ tầng Công nghệ Thông tin an toàn, bảo mật.

Ngoài ra, các tổ chức học thuật Mỹ cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Đại học Arizona State và Đại học Purdue đang làm việc chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để thúc đẩy giáo dục STEM, tiếng Anh và nội dung giáo dục công nghệ cao, đóng góp trực tiếp vào chuyển đổi số và nền kinh tế đổi mới của Việt Nam.