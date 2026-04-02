Thuê xe ô tô đem cầm cố rồi trốn sang Campuchia

(VTC News) -

Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.M.H. (30 tuổi, trú tại thôn 3, xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

T.M.H. bị khởi tố, bắt giam. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra, ngày 24/11/2025, T.M.H. thuê xe ô tô hiệu Mitsubishi Xpander của ông T.C.H. (30 tuổi, trú thôn 5, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi) với giá 1,3 triệu đồng/ngày.

Sau khi nhận xe, H. mang xe đến gặp ông N.V.T. (50 tuổi, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) cầm cố để lấy số tiền 130 triệu đồng. Sau khi hết thời hạn thuê, H. không trả xe nên ông T.C.H. tìm hiểu và phát hiện H. đã cầm cố chiếc xe trên.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định T.M.H. đã bỏ trốn sang Campuchia. Đến ngày 25/3/2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) bắt giữ H. khi đối tượng làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Mở rộng điều tra, ngoài vụ việc trên, H. còn thực hiện một vụ tương tự khi thuê xe rồi đem đi cầm cố để lấy số tiền 240 triệu đồng.

Cách đây không lâu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Hình sự) thông tin kết quả triệt phá băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.

Vụ việc được phát hiện từ tin báo của bị hại về việc ô tô cho thuê bị chiếm đoạt tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng). Tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy xét.

Cơ quan điều tra xác định Lý Gia Thịnh (27 tuổi, trú TP Cần Thơ) là đối tượng cầm đầu. Từ cuối năm 2025, Thịnh nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách lợi dụng dịch vụ cho thuê xe tự lái.

Thịnh sử dụng mạng xã hội, trong đó có nền tảng Telegram, liên hệ tài khoản ẩn danh để đặt làm giả căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe và các giấy tờ liên quan. Các giấy tờ này được thiết kế dưới dạng file điện tử, có chỉnh sửa thông tin, mã QR, hình ảnh.

Sau khi có giấy tờ giả, Thịnh thuê ô tô tự lái trong thời gian ngắn, rồi mang đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ để chiếm đoạt tiền.

Từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, Thịnh thực hiện 6 vụ với cùng thủ đoạn. Số tiền chiếm đoạt mỗi vụ từ 160 triệu đồng đến hơn 350 triệu đồng, tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Để mở rộng hoạt động, Thịnh lôi kéo Nguyễn Phước Đức (24 tuổi, trú TP Cần Thơ) tham gia. Đức trực tiếp đi thuê xe bằng giấy tờ giả rồi mang đi cầm cố.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng rà soát các điểm cầm đồ, truy vết phương tiện. Cơ quan công an đã xác định các bị hại, thu hồi toàn bộ 7 ô tô là tang vật, đồng thời làm rõ vai trò từng đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Gia Thịnh và Nguyễn Phước Đức theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.