Bắt kẻ chuyên thuê xe ô tô, làm giả giấy tờ rồi mang đi cầm cố

(VTC News) -

Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Duy (33 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức để chiếm đoạt tài sản.

Trần Văn Duy tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Trước đó, sáng 12/4, Công an thị xã Điện Bàn tiếp nhận thông tin trình báo của người dân về việc phát hiện một đối tượng có dấu hiệu nghi vấn làm giả giấy tờ đăng ký xe để chiếm đoạt tài sản.

Công an thị xã Điện Bàn đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan để khẩn cấp bắt đối tượng có hành vi phạm tội.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Trần Văn Duy khi đối tượng đang giao dịch cầm cố xe ô tô mang BKS 43A 650.xx với số tiền 500 triệu đồng tại tiệm cầm đồ thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Tại cơ quan công an, Duy khai nhận do nợ nần nên đã đến tiệm dịch vụ cho thuê xe ô tô để thuê xe, sau đó làm giả giấy tờ đăng ký xe đứng tên của mình rồi đem đi cầm cố lấy tiền trả nợ.

Với thủ đoạn trên, Duy đã thuê 6 xe ô tô và mang đi cầm cố để lấy tiền trả nợ.

Được biết, tháng 2/2024, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 10 năm tù đối với Huỳnh Ngọc Trọng (35 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo nội dung cáo trạng, trong thời gian sinh sống tại huyện Núi Thành, Trọng nhiều lần thuê xe ô tô mang BKS 92A 300.xx của anh T.Q.T. (trú xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) nên lưu lại đặc điểm, số khung, số máy của xe.

Năm 2023, Trọng lên mạng xã hội nhờ người làm giả giấy tờ xe, đứng tên chủ sở hữu xe là Đ.T.H. (vợ của Trọng). Sau đó, Trọng liên hệ với anh T.Q.T. để thuê xe ô tô mang BKS 92A- 300.xx. Ngay khi nhận xe, Trọng liên hệ anh D.T.V. (1991, trú thị trấn Trà My) - chủ tiệm cầm đồ để cầm cố phương tiện và nhận số tiền 400 triệu đồng.

Thời gian sau, anh V. nhờ người kiểm tra thì phát hiện giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô đứng tên chủ sở hữu khác và xe đang thế chấp ngân hàng chứ không phải đứng tên Đ.T.H. nên anh V. yêu cầu Trọng chuyển trả lại tiền cầm cố, đồng thời trình báo sự việc cho Công an huyện Bắc Trà My.

Làm việc với cơ quan công an, Trọng khai nhận ngoài việc làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô trên, Trọng còn đặt làm giả 3 giấy tờ khác gồm: 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô đứng tên Huỳnh Ngọc Trọng và 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô đứng tên chủ xe là Công ty TNHH H.M.M.

Với số giấy tờ giả này, Huỳnh Ngọc Trọng đã chiếm đoạt xe ô tô trị giá 500 triệu đồng của anh T.Q.T; chiếm đoạt của anh N.Đ.D. số tiền 150 triệu đồng.