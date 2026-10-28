Thủ tướng: Việt Nam quyết tâm thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn công nghệ mới

(VTC News) -

Phát biểu mở đầu phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 - sự hội tụ của các động lực tăng trưởng mới toàn cầu ngày 28/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, những hoạt động của Diễn đàn đã mở ra nhiều cơ hội kết nối và tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới. Diễn đàn Kinh tế Mùa thu đã trở thành một không gian đối thoại cởi mở, thực chất giữa chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học.

Không quốc gia nào phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, chủ đề diễn đàn “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, đã đặt ra một câu hỏi mang ý nghĩa thời đại: Trong bối cảnh toàn cầu đang chứng kiến rất nhiều biến động và thay đổi nhanh chóng, chúng ta sẽ hợp tác như thế nào để không chỉ thích ứng với sự thay đổi, vượt qua thách thức, mà còn cùng nhau chủ động kiến tạo những động lực phát triển mới vì một tương lai tốt đẹp hơn?

Thế giới đang trải qua những chuyển biến sâu sắc, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới nhưng cũng đặt các quốc gia trước những thách thức vô cùng to lớn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đang gia tăng. Xung đột tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, dẫn tới xu hướng đa cực. Điều chỉnh chính sách, phân mảnh kinh tế và tái cấu trúc chuỗi cung ứng diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, an ninh mạng ngày càng phức tạp. Trong khi đó, sự phát triển đột phá của khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, cùng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng, đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình phát triển và cấu trúc phát triển toàn cầu.

Trong bối cảnh ấy, nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ. Không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ.

“Không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng những nỗ lực đơn phương. Hơn bao giờ hết, thế giới cần củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của các quốc gia”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, trong giai đoạn phát triển mới, chỉ có đoàn kết và hợp tác, cùng chia sẻ trách nhiệm và hành động tập thể, cùng kết nối thị trường và nguồn lực, cùng kết nối tri thức, công nghệ và con người mới có thể mang lại cho các quốc gia sự phát triển bền vững, bao trùm và nâng cao sức chống chịu trước các cú sốc, biến động.

Đồng thời, hợp tác cũng không chỉ dừng ở các tuyên bố hay cam kết mà phải thực sự chuyển hóa thành những cơ chế thực chất, những dự án khả thi và những kết quả cụ thể có thể đo lường.

Trong tiến trình đổi mới của Việt Nam, đẩy mạnh hội nhập quốc tế luôn là chủ trương nhất quán và định hướng chiến lược ưu tiên quan trọng nhằm phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Việt Nam dẫn đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao

Với chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và hiệu quả, từ một đất nước còn nhiều khó khăn, Việt Nam ngày nay đã vươn lên trở thành một nền kinh tế phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng GDP cao; một điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn; một đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao, gắn với ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 9,01%, mức cao nhất kể từ năm 2011. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến nay đã đạt trên 987 tỷ USD, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước và dự kiến cả năm 2026 sẽ vượt mức 1.100 tỷ USD.

Riêng trong tháng 10/2026, kinh tế Việt Nam đã xuất siêu trên 5,7 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 7,4%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt 21,7 tỷ USD, tăng 12,1%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong chín tháng đầu năm đạt hơn 120 tỷ USD, tăng 15,1%. Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 xếp Việt Nam thứ 43 trong số 139 nền kinh tế. Trong đó, Việt Nam đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo trong tổng giao dịch thương mại hàng hóa.

Việt Nam cũng đã chính thức gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao vào tháng 7/2026.

Hiện nay, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

“Chúng tôi xác định giai đoạn 2026 - 2030 là giai đoạn mang tính bản lề, với quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên mỗi năm, trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững”, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ với các đại biểu quốc tế.

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu là sự kiện thường niên do Thủ tướng chỉ đạo, TP.HCM thực hiện.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Theo Thủ tướng, Việt Nam đã xác lập lộ trình chiến lược, trong đó đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tăng cường năng lực, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống.

Đồng thời phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mới trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế.

“Trong giai đoạn mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam đã được nâng lên một tầm cao mới. Chúng tôi xác định tăng trưởng cao phải đi đôi với năng suất cao hơn; thu hút đầu tư nước ngoài phải đi đôi với nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước; hội nhập sâu rộng phải đi đôi với tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế.

Đây không chỉ là quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, mà còn là sự chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy phát triển, phương thức quản trị quốc gia và cách thức kết nối, hợp tác với thế giới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ các đại biểu, doanh nghiệp tại Diễn đàn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng khẳng định, Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư và công nghệ mới, mà còn quyết tâm trở thành đối tác ngày càng tin cậy, là mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, là trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo và là nơi cùng các đối tác kiến tạo những mô hình phát triển, những động lực tăng trưởng mới.

“Để cùng phát huy tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới, chúng tôi mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ đầu tư tại Việt Nam mà đầu tư cùng Việt Nam; không chỉ sản xuất tại Việt Nam mà còn cùng nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu”, Thủ tướng chia sẻ.

4 nội dung trọng tâm Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất thảo luận

Tại Diễn đàn kinh tế Mùa Thu 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất các đại biểu trao đổi 4 nội dung.

Thứ nhất, thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Với thế mạnh về vị trí địa lý, tài nguyên và nguồn nhân lực, Việt Nam không chỉ là một cứ điểm sản xuất mà cần trở thành một trung tâm nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và vật liệu mới.

Thứ hai, WEF và các đối tác đồng hành cùng Việt Nam trong các chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng số và nhân lực khoa học, công nghệ mũi nhọn. Qua đó, giúp doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam nâng cao năng lực tiếp cận, ứng dụng và làm chủ công nghệ.

Thứ ba, nghiên cứu xây dựng các cơ chế thử nghiệm cho công nghệ chiến lược.

Các đại biểu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Diễn đàn kinh tế Mùa thu 2026 tại TP.HCM.

Việt Nam sẵn sàng phối hợp cùng các tập đoàn công nghệ thiết lập các cơ sở thử nghiệm có kiểm soát, tạo điều kiện đưa những công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới vào ứng dụng thực tiễn một cách rộng rãi, nhanh chóng và an toàn.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác để huy động các nguồn vốn trung và dài hạn cho phát triển. Trong đó, các trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng cần và sẽ trở thành những đầu mối kết nối hiệu quả nguồn vốn trung và dài hạn của thế giới với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, ngày nay, không một quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu chỉ nhìn vào lợi ích của riêng mình.