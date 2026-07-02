Thủ tướng: Quân đội phải nhận diện các nguy cơ, không để đất nước bị bất ngờ chiến lược

(VTC News) -

Nhiệm vụ trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân sơ kết, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, sáng 2/7.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Chỉ rõ thời gian tới tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều biến động, Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và đối ngoại.

“Nhìn xa hơn, chuẩn bị sớm hơn, tham mưu sâu hơn, không chỉ dự báo về quân sự, quốc phòng mà cả tác động về kinh tế xã hội, ngoại giao, toàn diện trên các lĩnh vực; nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để đất nước bị bất ngờ chiến lược”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng lưu ý phải tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và đáp ứng điều kiện tác chiến mới.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời, không gian mạng, hạ tầng chiến lược và xử lý tình huống phải kiên quyết về nguyên tắc, linh hoạt về phương pháp, chắc chắn về pháp lý, chủ động về truyền thông... Xây dựng phòng thủ quân khu, các khu vực phòng thủ vững chắc trong điều kiện mới, đồng bộ với cơ chế lãnh đạo và tổ chức quân sự địa phương.

Cùng với đó, phải phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia và làm chủ công nghiệp quốc phòng, chuỗi cung ứng chiến lược để bảo đảm năng lực ứng phó trong mọi tình huống, trọng tâm là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Theo Thủ tướng, cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án trọng điểm quốc gia được giao; tích cực hỗ trợ, tham gia xây dựng, phát triển hệ thống trường nội trú, cơ sở y tế tại khu vực biên giới.

“Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả về đối ngoại quốc phòng, tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động đối ngoại, góp phần xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác; đặc biệt chú trọng hợp tác về khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực để phát triển công nghiệp quốc phòng; tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc, các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, xử lý thảm họa quốc tế; tổ chức tốt Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách và tổ chức chu đáo, trang trọng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và đặc biệt là thực hiện kế hoạch, chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thu thập thông tin và xác định danh tính liệt sĩ, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của các cấp, các ngành, nhất là Bộ Quốc phòng và cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng tin tưởng rằng, thời gian tới dù tình hình thế giới còn nhiều thách thức và có tác động sâu sắc đến đất nước ta, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa và đóng góp quan trọng hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: VGP)

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, toàn quân kết hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Đi kèm đó là tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, cửa khẩu, nội địa, không gian mạng; hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả; tăng cường chỉ huy, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kịp thời điều động trên 25.300 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, 1.726 lượt phương tiện tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đến nay, hơn 4.100 ha đất được làm sạch bom mìn; tiếp nhận 1.507 mẫu hài cốt liệt sĩ của các tỉnh, thành phố và lấy hơn 7.500 mẫu của hơn 10.600 mộ liệt sĩ để tiến hành giám định; tìm kiếm được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân liệt sĩ.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đúng đắn chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng triển khai hiệu quả nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh “Mẫu mực, tiêu biểu”, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ; triển khai linh hoạt, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng, tăng cường xây dựng, củng cố lòng tin chiến lược, giữ vững độc lập, tự chủ, thích ứng mọi diễn biến của tình hình quốc tế, khu vực.