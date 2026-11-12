Thủ tướng: Củng cố nền tảng vĩ mô, ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam

(VTC News) -

Chất vấn Thủ tướng Lê Minh Hưng chiều 12/11, đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh (Đoàn Nghệ An) hỏi về giải pháp hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao với việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Media Quốc hội)

Trả lời đại biểu, Thủ tướng cho biết các mục tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được xác định rất rõ ràng bằng cả hệ thống chỉ tiêu định tính và định lượng.

Đặc biệt, Chính phủ đã dự toán và xác định rõ cơ cấu các nguồn lực, gồm: nguồn lực ngân sách Nhà nước, nguồn lực huy động từ cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong nước, cùng nguồn vốn đầu tư nước ngoài cả trực tiếp và gián tiếp.

Theo Thủ tướng, vấn đề quan trọng là khi lựa chọn các dự án đầu tư (kể cả dự án đầu tư công lẫn đầu tư tư nhân), phải chọn đúng dự án trọng điểm, phù hợp với với định hướng ưu tiên, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai và bảo đảm chất lượng.

Thủ tướng cho rằng, khi chọn đúng dự án, triển khai nhanh và có chất lượng, chắc chắn hiệu quả tăng trưởng cao mà kiểm soát được các cân đối lớn của nền kinh tế.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, thực hiện tốt những yêu cầu trên sẽ giúp đạt được tăng trưởng có chất lượng và kiểm soát được các cân đối vĩ mô.

“Bên cạnh tăng trưởng, Chính phủ xác định ưu tiên củng cố nền tảng vĩ mô, ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu các chính sách tài khóa, tiền tệ và thương mại phải được phối hợp chặt chẽ, điều hành linh hoạt, bám sát diễn biến tình hình trong nước và quốc tế nhằm kiểm soát các cân đối vĩ mô.

Tổng rà soát quy hoạch để khơi thông nguồn lực phát triển

Trả lời đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP.HCM) về phát huy vai trò của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho biết thời gian qua, Chính phủ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Thủ tướng dẫn chứng Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội ban hành đã giao thêm nhiều thẩm quyền cho địa phương, tạo điều kiện chủ động trong quản lý và phát triển.

Để phát huy hiệu quả phân cấp, phân quyền, Thủ tướng cho biết cần tổng rà soát và hoàn thiện hệ thống quy hoạch, từ quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho các địa phương huy động nguồn lực và triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức kỹ thuật, giúp địa phương có đầy đủ căn cứ triển khai dự án hiệu quả.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, Chính phủ ưu tiên phân bổ vốn cho các dự án liên vùng, có tính kết nối cao.

Theo Thủ tướng, việc hoàn thiện hạ tầng giao thông và các công trình thiết yếu sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để địa phương khai thác lợi thế, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng.

Chính phủ cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phù hợp với đặc thù từng địa phương, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy tiềm năng và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.