Thủ tướng: Kịp thời thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc

(VTC News) -

Chiều 12/11, tại phiên chất vấn Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Đoàn Ninh Bình) dẫn lại cam kết của Thủ tướng trong bài phát biểu nhậm chức tháng 4/2026 về xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu đề nghị Thủ tướng nêu giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí viện dẫn những bất cập của pháp luật để không phải đưa ra quyết định, nhất là trong các lĩnh vực mới, khó, tiềm ẩn rủi ro như tài chính, đầu tư công và chuyển đổi số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Trả lời, Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 24 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Ban Bí thư cũng ban hành Quy định 220 về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chính phủ đã có các chương trình, kế hoạch hành động và nghị định để cụ thể hóa những chủ trương này.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ thừa nhận tại một số cơ quan Trung ương và địa phương vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám đương đầu với những vấn đề mới, vấn đề khó.

Để khắc phục, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền, bảo đảm hệ thống pháp luật đồng bộ, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Chính phủ cũng đang rà soát toàn bộ việc phân cấp, phân quyền cho địa phương, xác định rõ những nhiệm vụ chính quyền cấp tỉnh, cấp xã có thể thực hiện và những nhiệm vụ cần điều chỉnh. Cùng với việc phân định thẩm quyền, Chính phủ đã bố trí nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công để địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ, gắn với tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

“Khi thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ đã được quy định rõ nhưng cán bộ vẫn không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, kết quả công việc thì phải xem xét, đánh giá để kịp thời điều chuyển, thay thế, bổ sung nhân sự tại những bộ phận không hoàn thành nhiệm vụ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nêu rõ, theo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, biện pháp đánh giá phải rất thẳng thắn, trách nhiệm, rõ ràng.

“Tất cả những ai ở vị trí công việc của mình đã rõ chức trách, nhiệm vụ rồi thì phải triển khai thực hiện, chứ không thể đùn đẩy, né tránh được”, Thủ tướng nhấn mạnh.