Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, xăng về dưới 20.000 đồng/lít

(VTC News) -

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.499 đồng/lít, không cao hơn 19.399 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, không cao hơn 19.845 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.874 đồng/lít, không cao hơn 26.822 đồng/lít. Dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg, không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) đối với xăng sinh học: 600 đồng/lít, dầu mazut: 1.000 đồng/kg, đồng thời không chi quỹ.

Đây là lần thứ tư liên tiếp giá xăng giảm và lần thứ ba liên tiếp giá dầu giảm trong vòng gần 2 tuần qua.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm đồng loạt. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran; xuất hiện các vụ tấn công mới ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10; thông tin về cuộc đàm phán của Nga, Mỹ, Ucraina về xung đột giữa Nga với Ukraine…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 5/11/2026 và kỳ điều hành ngày 12/11/2026 là: 103,973 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 8,642 USD/thùng); 106,028 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III (giảm 7,837 USD/thùng); 152,280 USD/thùng dầu diesel (giảm 11,315 USD/thùng); 620,545 USD/tấn dầu mazut (giảm 112,240 USD/tấn).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước (31/12/2025 đến 12/11/2026). (Nguồn: Bộ Công Thương)

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 12/11/2026 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 30.826 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 27.354 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 44.832 VNĐ/lít; Trung Quốc: 36.125 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 19.845 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 31.962 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.329 VNĐ/lít; Lào: 38.880 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.032 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 26.822 VNĐ/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.