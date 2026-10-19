Thử thách camera vivo X500 Series tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

(VTC News) -

Ánh đèn rọi công suất lớn tương phản với nền tối, cự ly khán đài xa cùng sự di chuyển liên tục của nghệ sĩ luôn là thử thách lớn đối với camera điện thoại khi quay fancam. Tại đêm nhạc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, vivo X500 và X500 Pro Max tập trung giải quyết bài toán đó thông qua các nâng cấp về camera.

Từ khán đài, vivo X500 Pro Max phát huy lợi thế nhờ camera tele ZEISS APO 200 MP kết hợp chuẩn chống rung CIPA 7.0. Khi lắp thêm ống kính tăng cường tiêu cự vivo ZEISS Gen 2 Ultra, máy đạt tiêu cự tương đương 400 mm, cho phép bắt cận biểu cảm gương mặt và chi tiết trang phục mà không cần đổi chỗ ngồi. Tính năng Khóa theo dõi chủ thể trong Chế độ sân khấu 3.0 giúp hệ thống tự động bám nét liên tục theo từng bước vũ đạo của nghệ sĩ.

Khả năng bắt nét biểu cảm và chi tiết trang phục của nghệ sĩ dưới ánh đèn rọi sân khấu bằng camera tele 1600mm.

Về khả năng kiểm soát ánh sáng, camera chính của X500 Pro Max sử dụng cảm biến LYTIA L910 với dải tương phản động 17 EV, giúp giữ chi tiết vùng mặt dưới đèn rọi gắt mà không làm cháy sáng hay bệt màu phông nền. Trong khi đó, bản X500 tiêu chuẩn dùng cảm biến LYTIA 828, tối ưu độ nhạy sáng và tốc độ chụp trong điều kiện sân khấu tối.

Không gian sân khấu và hệ thống ánh sáng tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 ghi nhận từ khán đài bằng vivo X500 Series.

Để đơn giản hóa thao tác quay, tính năng Video Fancam tự động căn chỉnh khung hình trên dòng máy mới hỗ trợ ba chế độ: toàn thân, nửa người và cận cảnh. Thuật toán tự điều chỉnh bố cục theo chuyển động của nghệ sĩ, kết hợp cùng chuẩn quay phim 4K giúp người xem lưu trọn vẹn không khí đêm diễn với màu sắc chân thực.

Ngoại hình vivo X500 Pro Max khi lắp thêm phụ kiện ống kính tăng cường tiêu cự vivo ZEISS Gen 2 Ultra.

Bên cạnh cụm camera hợp tác cùng ZEISS, thế hệ vivo X500 Series sở hữu cấu hình phần cứng thuộc phân khúc cao cấp nhằm duy trì độ mượt mà khi xử lý các thuật toán đồ họa nặng. Phiên bản X500 Pro Max trang bị màn hình AMOLED LTPO kích thước 6,85 inch độ phân giải 2K tần số quét 144Hz, chạy vi xử lý Dimensity 9600 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm, đi kèm viên pin dung lượng lớn 8.000 mAh cùng chuẩn sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây 40W, bảo đảm thời lượng hoạt động liên tục trong suốt các sự kiện biểu diễn kéo dài nhiều giờ.

Tại Việt Nam, vivo X500 Series mở đặt trước tại Thế Giới Di Động từ ngày 20/10 đến 07/11/2026. Chương trình áp dụng mức ưu đãi trực tiếp đến 7 triệu đồng, trả góp 0%, bảo hành 24 tháng kèm bảo hiểm rơi vỡ 12 tháng, trợ giá thu cũ 3 triệu đồng và 3 tháng sử dụng Google AI Pro dung lượng 5TB.