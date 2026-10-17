iPhone Duo 'cháy hàng' sau vài phút mở bán, khách phải chờ đến năm 2027

(VTC News) -

iPhone Duo bắt đầu cho đặt hàng tại Việt Nam từ 19h ngày 16/10, cùng đợt đầu tiên với các thị trường lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, suất đặt trước để nhận hàng ngày 23/10 đã hết trên cửa hàng trực tuyến của Apple. Đến 19h10, lịch giao hàng của tất cả phiên bản iPhone Duo đã được lùi sang sớm nhất là cuối tháng 11. Sau khoảng nửa tiếng, người dùng đặt mua iPhone Duo phải chờ đến đầu năm 2027 mới có thể nhận máy.

Nhiều người đặt mua iPhone Duo phải chờ đến đầu năm 2027 mới có thể nhận máy. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong khi đó, nhiều đại lý ủy quyền của hãng cũng đã hết suất đặt mua chỉ trong 1 - 2 phút đầu mở bán. Thậm chí, một số đại lý đã ngừng nhận đơn đặt hàng do số lượng máy hạn chế.

Theo ghi nhận, hệ thống TopZone thậm chí đã hết suất đặt cọc iPhone Duo chỉ sau một phút.

Đại diện Hoàng Hà Mobile cho biết, chỉ sau 10 phút đầu tiên mở đặt hàng, hệ thống ghi nhận 1.000 đơn đặt trước iPhone Duo trên toàn quốc, cho thấy sức hút của mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên từ Apple.

Khách hàng chủ yếu quan tâm đến phiên bản iPhone Duo màu Trắng Ánh Sao, dung lượng 256 GB. Đây là phiên bản được chú ý nhiều nhất nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn so với các tùy chọn dung lượng cao.

Tại Việt Nam, khách đặt trước iPhone Duo tại các hệ thống bán lẻ phải đặt cọc 30 triệu đồng, cao hơn nhiều so với mức 1-2 triệu đồng áp dụng với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Đây được xem là mức đặt cọc chưa từng có tiền lệ đối với một chiếc điện thoại tại thị trường trong nước.

Người dùng phải đặt cọc 30 triệu đồng để mua iPhone Duo.

Các hệ thống cho biết đơn đặt trước chỉ được xác nhận thành công khi khách hoàn tất thanh toán. Người mua đổi ý có thể được hoàn lại 100% tiền cọc. Trong khi đó, khách mua qua Apple Store Online phải thanh toán toàn bộ giá trị máy ngay sau khi đặt hàng.

“Để nhận máy sớm, người dùng cần đặt cọc để bảo đảm có thể nhận được hàng trong những đợt đầu. Mức đặt cọc 30 triệu đồng không chỉ là bộ lọc mà còn là thước đo cho sức hút của iPhone Duo. Lựa chọn này giúp khoanh vùng những khách hàng sẵn sàng sở hữu và trải nghiệm trọn vẹn giá trị vượt trội mà thiết bị mang lại”, đại diện CellphoneS nhận định.

Là dòng iPhone gập đầu tiên của Apple, iPhone Duo thu hút sự chú ý tại thị trường Việt Nam ngay sau khi ra mắt. Sản phẩm có giá khởi điểm 64,99 triệu đồng cho bản 256 GB và cao nhất 103,99 triệu đồng với bản 2 TB, tương đương một số mẫu máy tính cao cấp. Người dùng có hai lựa chọn màu sắc là Trắng Ánh Sao (Star White) và Xanh Đen (Night Sky).

Đại diện Di Động Việt cho biết lượng khách tìm hiểu iPhone Duo tăng mạnh trước thời điểm mở đặt trước, với hàng nghìn lượt đăng ký nhận thông tin sớm. Nhóm khách hàng quan tâm chủ yếu gồm doanh nhân, người yêu công nghệ và các iFan muốn trải nghiệm công nghệ mới.

Đánh dấu bước chuyển lớn trong ngôn ngữ thiết kế của Apple, iPhone Duo kết hợp màn hình phụ 5,4 inch bên ngoài và màn hình chính 7,6 inch bên trong, mang đến sự linh hoạt khi di chuyển cùng không gian hiển thị rộng rãi hơn cho công việc và giải trí.

Về cấu hình, iPhone Duo được trang bị khung titan cấp 5, chip A20 Pro, hệ thống camera Dual Fusion 48 MP cùng kiến trúc pin kép, hỗ trợ khả năng đa nhiệm và xử lý các tác vụ hằng ngày.