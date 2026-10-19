Công nghệ 19/10: MacBook Pro lần đầu tiên có màn hình cảm ứng

(VTC News) -

MacBook Pro có thể phá bỏ nguyên tắc Steve Jobs từng bảo vệ

Apple được cho là chuẩn bị đưa màn hình cảm ứng OLED lên MacBook Pro, thay đổi quan điểm thiết kế từng được Steve Jobs kiên quyết bảo vệ. Theo tiết lộ của Mark Gurman từ Bloomberg, mẫu MacBook Pro đầu tiên sử dụng công nghệ này dự kiến được công bố ngày 27 hoặc 28/10 và mở bán vào thứ Sáu, ngày 6/11.

Sản phẩm dự kiến có hai phiên bản màn hình 14 inch và 16 inch. Trước đó, Mark Gurman từng đề cập tên gọi MacBook Ultra, nhưng sau đó cho biết thiết bị nhiều khả năng vẫn thuộc dòng MacBook Pro.

Năm 2010, Steve Jobs từng chỉ trích laptop màn hình cảm ứng, gọi đây là “thảm họa về công thái học”. Ông cho rằng thao tác chạm màn hình trong thời gian dài có thể gây mỏi tay, hiện tượng thường được gọi là “cánh tay khỉ đột” (Gorilla Arm).

Các mẫu MacBook Pro mới được cho là tiếp tục sử dụng chip M5 Pro và M5 Max, định vị ở phân khúc cao cấp, song hành với phiên bản màn hình Mini LED. Ngoài ra, Apple còn được đồn đoán chuẩn bị iPad mini OLED, iMac chip M6 và MacBook Pro 14 inch tiêu chuẩn dùng chip M6.

Apple đưa AI Alibaba lên iPhone tại Trung Quốc

Apple dự kiến triển khai bộ tính năng Apple Intelligence tại Trung Quốc đại lục thông qua bản cập nhật iOS 27.3 vào tháng 12/2026. Động thái này diễn ra sau hơn một năm người dùng iPhone đời mới tại thị trường này không thể tiếp cận đầy đủ các tính năng AI của hãng do những rào cản pháp lý.

Theo quy định tại Trung Quốc, các mô hình AI tạo sinh phục vụ công chúng phải trải qua quy trình kiểm duyệt an ninh dữ liệu. Ngày 29/9, cơ quan quản lý nước này đã cấp phép để các dòng iPhone gần đây vận hành tính năng AI dựa trên công nghệ nội địa.

Để đáp ứng yêu cầu, Apple sẽ tích hợp hai mô hình Qwen và Tongyi Wanxiang do Alibaba phát triển, đồng thời hợp tác với Baidu về tra cứu thông tin và điều khiển bằng giọng nói.

Bản cập nhật dự kiến cung cấp công cụ viết, chỉnh sửa văn bản, tóm tắt thông báo, tạo biểu tượng cảm xúc Genmoji và xóa vật thể thừa trong ảnh bằng Clean Up. Tuy nhiên, Siri được thiết kế lại và công cụ tạo ảnh Image Playground chưa xuất hiện trong đợt phát hành này.

Thay đổi cũng đáng chú ý với người dùng Việt Nam mua iPhone mã Trung Quốc đại lục. Khi kích hoạt AI, các thiết bị này sẽ chịu sự chi phối của mô hình Alibaba và bộ lọc nội dung tại thị trường Trung Quốc, thay vì kết nối với ChatGPT như máy chính hãng mã VN/A.

Claude tuyên bố giải bài toán mật mã tồn tại 25 năm

Anthropic cho biết mô hình trí tuệ nhân tạo Claude đã giải được một bài toán mở trong lý thuyết mật mã học tồn tại từ cuối những năm 1990, hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng 30 phút. Công ty xem đây là một trường hợp AI đóng góp vào nghiên cứu khoa học, thay vì chỉ hỗ trợ các công việc thường ngày.

Thời gian 30 phút được tính trong một phiên tương tác, khi các nhà nghiên cứu đưa bài toán cho Claude và nhận được lời giải đủ tin cậy để đánh dấu nội bộ. Tuy nhiên, Anthropic chưa công bố bài báo kỹ thuật đầy đủ, nên kết quả vẫn cần được cộng đồng mật mã học xác minh độc lập.

Trước đó, chín mô hình Claude từng giải quyết một vấn đề cốt lõi về an toàn AI nhanh gấp bốn lần so với các nhà nghiên cứu con người. Anthropic cũng đang mở rộng ứng dụng AI vào khoa học thông qua Claude Science, hướng đến thị trường nghiên cứu dược phẩm và các chuyên gia sinh học, hóa học.

Lý thuyết mật mã là nền tảng của nhiều lĩnh vực, từ truyền thông an toàn đến hạ tầng tài chính và hệ thống nhận dạng kỹ thuật số. Dù vậy, khi chưa có đánh giá độc lập, tuyên bố của Anthropic vẫn cần được tiếp nhận thận trọng. Việc lời giải có vượt qua quá trình thẩm định hay không sẽ quyết định ý nghĩa thực tế của cột mốc này.