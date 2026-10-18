Doanh nghiệp cần kiểm thử khả năng khôi phục dữ liệu trước mã độc tống tiền

(VTC News) -

Quản trị dữ liệu, bảo đảm an ninh mạng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, kinh doanh là những vấn đề được các chuyên gia công nghệ và đại diện doanh nghiệp tập trung thảo luận tại Synology Solution Day 2026, diễn ra ngày 16/10 tại TP.HCM.

Một trong những vấn đề được chú ý là nguy cơ từ mã độc tống tiền (ransomware), trong bối cảnh dữ liệu doanh nghiệp ngày càng phân tán trên nhiều hệ thống và địa điểm. Khi xảy ra tấn công, tổ chức không chỉ đối mặt với nguy cơ mất quyền truy cập dữ liệu mà còn có thể bị gián đoạn hoạt động.

Các chuyên gia thảo luận về rủi ro an ninh mạng và yêu cầu bảo đảm hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Tại phiên tọa đàm về ứng dụng thực tiễn, các chuyên gia tư vấn bảo mật tại NCS, PV Trans, Tôn Đông Á đã trao đổi về các rủi ro an ninh mạng và yêu cầu bảo đảm hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Các chuyên gia cho rằng cách tiếp cận an toàn dữ liệu cần chuyển từ xử lý hậu quả sang chủ động nhận diện rủi ro, chuẩn bị phương án bảo vệ và kiểm thử khả năng khôi phục. Việc có phương án dự phòng là chưa đủ nếu doanh nghiệp không đánh giá được khả năng đưa hệ thống trở lại hoạt động khi xảy ra sự cố.

Các chuyên gia cũng đề cập bài toán hiệu quả đầu tư công nghệ. Thay vì chỉ đánh giá thông qua quy mô hạ tầng, doanh nghiệp cần quan tâm đến khả năng giảm khối lượng công việc quản trị, duy trì vận hành và giúp bộ phận công nghệ thông tin tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng hơn.

Khách mời tham quan các gian hàng công nghệ bên lề sự kiện.

Một nội dung khác được thảo luận là ứng dụng AI trong giám sát an ninh và quản trị dữ liệu. Công nghệ này có thể hỗ trợ phát hiện bất thường, tìm kiếm thông tin và xử lý công việc, song cũng đặt ra những yêu cầu mới về kiểm soát truy cập và bảo vệ thông tin.

AI không thể thay thế một nền tảng dữ liệu đáng tin cậy hoặc cơ chế giám sát của con người. Doanh nghiệp muốn khai thác hiệu quả công nghệ này cần bảo đảm chất lượng dữ liệu, thiết lập quyền truy cập phù hợp và xây dựng quy trình quản trị rủi ro.

Ông Henry Nguyễn, Quản lý Kinh doanh Việt Nam của Synology, nhận định khả năng phục hồi dữ liệu và mức độ sẵn sàng cho AI đang trở thành những ưu tiên của doanh nghiệp Việt Nam.

“Khi lượng dữ liệu mà doanh nghiệp tạo ra ngày càng lớn và AI được ứng dụng sâu hơn vào hoạt động vận hành, doanh nghiệp cần một hạ tầng không chỉ bảo vệ dữ liệu mà còn cho phép kiểm soát tốt hơn cách dữ liệu được lưu trữ, quản lý và khai thác”, ông nói.

Sự kiện do Synology tổ chức đã thu hút hơn 500 khách mời là đại diện doanh nghiệp, đối tác và chuyên gia công nghệ trong cả nước tham dự.