Đặt trước iPhone Duo tại CellphoneS với loạt ưu đãi giảm đến 50%

(VTC News) -

Đặt trước iPhone Duo tại CellphoneS từ khi nào?

Đặt trước iPhone Duo tại CellphoneS bắt đầu từ 19h00 ngày 16/10, với mức cọc 30.000.000 đồng cho mỗi máy. Trong ngày đầu tiên, CellphoneS chỉ nhận cọc qua website và ứng dụng, sau đó mở thêm kênh đặt cọc tại toàn bộ cửa hàng từ ngày 17/10.

Ngày 23/10/2026, CellphoneS mở bán chính thức iPhone Duo và từ 8h00 sáng bắt đầu giao máy cho người đã đặt cọc. Nếu không còn nhu cầu mua, người đặt cọc được CellphoneS hoàn lại 100% số tiền đã cọc theo quy định của hệ thống.

Giá iPhone Duo tại CellphoneS

Giá iPhone Duo tại CellphoneS dao động từ 64.990.000 đồng cho bản 256GB đến 103.990.000 đồng cho bản 2 TB. Mức giá của máy tăng dần theo dung lượng, nên người mua cần chọn phiên bản dựa trên lượng ảnh, video và ứng dụng cần lưu trữ.

Phiên bản Giá niêm yết tại CellphoneS iPhone Duo 256GB 64.990.000 đồng iPhone Duo 512GB 71.490.000 đồng iPhone Duo 1 TB 84.490.000 đồng iPhone Duo 2TB 103.990.000 đồng

Mức chênh giữa bản 256GB và bản 512GB là 6.500.000 đồng, thấp hơn nhiều so với 19.500.000 đồng giữa bản 1 TB và bản 2 TB. Giá bán có thể thay đổi theo thời điểm và chương trình ưu đãi, nên CellphoneS khuyến cáo khách hàng kiểm tra lại trên trang sản phẩm trước khi đặt cọc.

Loạt ưu đãi giảm đến 50% khi đặt trước iPhone Duo

Đặt trước iPhone Duo tại CellphoneS đi kèm ba nhóm ưu đãi gồm giảm giá phụ kiện mua kèm, trợ giá thu cũ và giảm thêm khi thanh toán qua đối tác. Mỗi nhóm có điều kiện riêng mà người mua nên nắm trước khi đặt cọc.

Mua kèm phụ kiện được giảm đến 50%

Người đặt trước iPhone Duo tại CellphoneS được giảm đến 50% giá phụ kiện khi mua kèm cùng máy. Hộp iPhone Duo chỉ kèm cáp sạc USB-C dài 1m và không có sẵn bộ tiếp hợp nguồn.

Theo Apple, iPhone Duo sạc lên đến 50% pin trong khoảng 20 phút với bộ tiếp hợp từ 60W trở lên, nên củ sạc công suất này đáng cân nhắc mua kèm. Nếu thường sạc không dây, người dùng có thể chọn thêm bộ sạc MagSafe hoặc Qi2, vì máy hỗ trợ cả hai chuẩn này với công suất tối đa 25W.

Thu cũ đổi mới, trợ giá lên đời iPhone Duo

CellphoneS trợ giá thu cũ đổi mới lên đến 5.000.000 đồng cho người đổi máy cũ lấy iPhone Duo trong đợt đặt trước. Người chọn thu cũ vẫn đặt cọc như bình thường, rồi mang máy cũ tới cửa hàng CellphoneS để thẩm định từ ngày 23/10/2026.

Mức trợ giá thực tế phụ thuộc vào đời máy cũ và kết quả thẩm định, nên người dùng có thể tra trước giá thu của máy đang dùng trên website CellphoneS. Với nhu cầu lên đời tiếp theo, chương trình S-BuyBack cam kết thu lại iPhone Duo tối thiểu 65% giá trị trong vòng 15 tháng.

Giảm thêm khi thanh toán qua đối tác ngân hàng

Người đặt trước iPhone Duo được giảm thêm từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng khi thanh toán qua thẻ hoặc ví của đối tác liên kết với CellphoneS. Mỗi chương trình có điều kiện riêng về loại thẻ, số lần được hưởng và cách thanh toán:

VNPAY-QR: Người đã đặt cọc nhập mã CPSIPHOT để được giảm 1.000.000 đồng khi thanh toán toàn bộ đơn qua VNPAY tại cửa hàng.

Thẻ tín dụng MSB Visa: Đơn thanh toán toàn bộ bằng thẻ được giảm 1.500.000 đồng, kể cả khi trả góp 0%.

Thẻ tín dụng ACB Visa: Đơn từ 24.000.000 đồng được giảm trực tiếp 1.000.000 đồng, mỗi thẻ hưởng một lần.

Thẻ tín dụng Shinhan Finance: Mỗi hóa đơn thanh toán bằng thẻ Mastercard của Shinhan Finance được giảm tối đa 1.000.000 đồng.

Mua iPhone Duo tại CellphoneS thu cũ giảm 5 triệu

Bạn có thể mua iPhone Duo và iPhone 18 chính hãng tại CellphoneS theo hình thức đặt cọc trước hoặc mua trực tiếp khi máy mở bán. iPhone Duo có giá bán niêm yết tại CellphoneS từ 64.990.000 đồng cho bản 256GB đến 103.990.000 đồng cho bản 2 TB.

Người mua chọn trả góp được hưởng lãi suất 0% với kỳ hạn đến 18 tháng cho phần tiền thanh toán sau khoản cọc. Hãy đặt mua iPhone Duo cùng các phụ kiện cần dùng trên ứng dụng CellphoneS để nhận mức giảm phụ kiện ngay trong đơn đặt trước.

Đặt trước iPhone Duo tại CellphoneS giúp người mua nhận máy ngay ngày mở bán 23/10/2026 và được giảm đến 50% cho phụ kiện mua kèm. Người có điện thoại cũ cần lên đời nên kết hợp đặt cọc với trợ giá thu cũ khi nhận máy. Nếu có thẻ của ngân hàng đối tác, bạn nên đối chiếu điều kiện từng chương trình trước khi thanh toán.