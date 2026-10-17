Công nghệ 17/10: Chip AI Trung Quốc tuyên bố nhanh hơn Nvidia DGX Spark 30%

(VTC News) -

Chip AI Trung Quốc tuyên bố nhanh hơn Nvidia 30%

Sipeed, đơn vị dự kiến bán thiết bị sử dụng chip này, tuyên bố AX8860 xử lý mô hình Qwen 27B nhanh hơn Nvidia DGX Spark 25% ở giai đoạn đầu vào và 30% ở giai đoạn sinh kết quả. Giá bán được cho là gần bằng một nửa đối thủ.

AX8860 sản xuất trên tiến trình 6nm, sử dụng CPU Arm Cortex-A55 16 nhân và bộ xử lý thần kinh (NPU) đạt tối đa 256 TOPS ở độ chính xác FP4 thuần. Chip hỗ trợ bộ nhớ LPDDR5X tối đa 128GB, băng thông 273GB/s và kết nối PCIe 5.0.

Thiết bị còn hỗ trợ ghép cụm qua giao tiếp mạng 256Gbps. Hai chip đạt tổng sức mạnh 512 TOPS, trong khi bốn chip đạt 1.024 TOPS với hiệu suất mở rộng 80%.

Sipeed dự kiến mở đặt trước thiết bị MaixStation trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm công bố và đưa sản phẩm ra thị trường trong năm 2026. AX8860 hỗ trợ các công cụ vLLM, SGLang và PyTorch.

Hiệu năng và giá bán AX8860 chưa được kiểm chứng độc lập. Mức giá gần một nửa cũng chưa rõ ràng. Một số “anh em” của AX8860 như DGX Spark hiện đang được bán với giá 7.000 USD (bản 128 GB) và 4.999 USD (bản 64 GB).

Samsung phát hiện lỗi hiệu năng trên Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Các thử nghiệm nội bộ của Samsung được cho là đã phát hiện tình trạng quá nhiệt và sụt giảm xung nhịp trên Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, mẫu chip cao cấp tiếp theo của Qualcomm. Dù có thể là vi xử lý 2nm đầu tiên của Qualcomm, sản phẩm vẫn gặp vấn đề khi xử lý tác vụ nặng liên tục trong thời gian dài.

Qualcomm đã áp dụng công nghệ đóng gói Offset PoP nhằm cải thiện khả năng duy trì hiệu năng. Tuy nhiên, Samsung vẫn ghi nhận lỗi trong quá trình thử nghiệm và được cho là đã yêu cầu đối tác khắc phục tình trạng quá nhiệt ngay trong tháng 10.

Hiện chưa có số liệu cụ thể về nhiệt độ hay mức sụt giảm hiệu năng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự cố.

Diễn biến này cũng đặt Exynos 2700, dòng chip tiếp theo của Samsung, vào vị trí đáng chú ý. Sản phẩm được cho là sử dụng tiến trình 2nm cải tiến SF2P và có thể xuất hiện trên Galaxy S27 Ultra. Tuy nhiên, thông tin về lỗi Snapdragon cũng làm dấy lên nghi vấn về khả năng thúc đẩy hình ảnh cho chip Exynos.

Qualcomm đang tăng xung nhịp để cải thiện điểm số đơn nhân và đa nhân trên Geekbench 7. Cách tiếp cận này đòi hỏi mức điện năng cao hơn, đồng nghĩa hiệu năng có thể phải đánh đổi với khả năng vận hành. Các thông tin về sự cố hiện vẫn cần được tiếp nhận thận trọng.

Sony hủy cập nhật Android 17 cho Xperia 10 VI

Sony tiếp tục quyết định không cập nhật Android 17 cho Xperia 10 VI, dù từng cam kết cung cấp ba bản nâng cấp hệ điều hành Android.

Mẫu điện thoại tầm trung ra mắt năm 2024 với Android 14 này ban đầu được dự kiến nhận Android 17 như bản nâng cấp lớn cuối cùng.

Sony giải thích rằng những hạn chế liên quan đến cấu hình lưu trữ khiến Xperia 10 VI không đáp ứng được trải nghiệm Android 17 theo tiêu chuẩn của hãng. Nhà sản xuất gửi lời xin lỗi vì thay đổi so với thông báo ban đầu.

Quyết định chỉ áp dụng với Xperia 10 VI, không ảnh hưởng đến các mẫu Xperia khác trong danh sách cập nhật Android 17. Sony cũng khẳng định vẫn duy trì cập nhật bảo mật trong bốn năm kể từ ngày sản phẩm ra mắt.

Trước đó, Xperia 10 VI là một trong sáu điện thoại Sony được cam kết cập nhật Android 17. Sau khi mẫu máy này bị loại khỏi danh sách, năm thiết bị còn lại đều đã bắt đầu nhận bản cập nhật.

Tại Việt Nam, Xperia 10 VI được bán chính hãng từ tháng 7/2024, với giá mở bán 12 triệu đồng cho phiên bản RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB.