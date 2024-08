Thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng của công ty Kỳ Phong

(VTC News) -

Ngày 29/8, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Rebirth Anti-Wrinkle Eye Gel With Vitamin E.

Sản phẩm này có thông tin trên nhãn phụ là "Rebirth Anti-Wrinkle Eye Gel with aloe vera & vitamin E", do công ty Lanopearl Pty. Ltd - Australia sản xuất. Công ty NHH một thành viên thương mại, xuất nhập khẩu Kỳ Phong (TP. HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Qua kiểm nghiệm, lô sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng vì chứa chất bảo quản Methyl paraben, thành phần không có trong công thức đã kê khai trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Ngoài ra, tên sản phẩm ghi trên nhãn không thống nhất với tên trên phiếu công bố.

Thu hồi sản phẩm Rebirth Anti-Wrinkle Eye Gel With Vitamin E. (Ảnh minh hoạ)

Cục quản lý Dược yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Rebirth Anti-Wrinkle Eye Gel With Vitamin E, trả lại cho cơ sở cung ứng sản phẩm.

Các đơn vị cần thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với công ty TNHH một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu Kỳ Phong, Cục yêu cầu gửi thông báo thu hồi đến các nơi phân phối và sử dụng lô sản phẩm nêu trên. Đồng thời công ty tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Sở Y tế TP.HCM phụ trách giám sát việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu Kỳ Phong, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước 15/10.