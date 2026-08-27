Thu hồi 2 lô dung dịch vệ sinh phụ nữ

(VTC News) -

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc hai lô Dung dịch vệ sinh phụ nữ Rolux AF sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định sản phẩm là hàng giả.

Hai lô bị thu hồi có số 08102025, sản xuất ngày 10/10/2025, hạn dùng đến 10/10/2027 và lô 09102025, sản xuất ngày 11/10/2025.

Sản phẩm do Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Evercare chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, còn Công ty cổ phần dược BMP là đơn vị sản xuất. Cả hai doanh nghiệp đều có địa chỉ tại thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh.

Việc thu hồi được triển khai trên toàn quốc. Cục Quản lý dược yêu cầu các sở y tế thông báo đến cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và tuyên truyền để người dân không tiếp tục mua bán, sử dụng hai lô sản phẩm trên.

Các cơ sở đang lưu giữ sản phẩm phải ngừng kinh doanh, sử dụng và trả lại cho đơn vị cung ứng. Khi phát hiện sản phẩm vi phạm, cơ sở cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.

Hai lô dung dịch vệ sinh phụ nữ bị thu hồi. (Ảnh minh hoạ)

Tại Bắc Ninh, Sở Y tế được giao phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát hai doanh nghiệp trong quá trình thu hồi.

Cục Quản lý dược cũng yêu cầu Evercare và Công ty cổ phần dược BMP chủ động gửi thông báo đến các đơn vị phân phối, sử dụng; tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và thu hồi toàn bộ hai lô vi phạm.

Bên cạnh việc xử lý hai lô sản phẩm, cơ quan quản lý đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra mỹ phẩm đang lưu hành. Trung tâm kiểm nghiệm được yêu cầu đẩy mạnh lấy mẫu, kiểm tra chất lượng, đồng thời các tỉnh, thành thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về mỹ phẩm giả, hàng nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc.

Cục Quản lý dược khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh chủ động kiểm tra mỹ phẩm đang sử dụng, đặc biệt là Dung dịch vệ sinh phụ nữ Rolux AF. Nếu sản phẩm thuộc lô 08102025 hoặc 09102025, cần ngừng sử dụng và thực hiện trả lại theo hướng dẫn.