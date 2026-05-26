Thủ đoạn tinh vi của 2 tên trộm bẻ khoá xe máy chưa mất tới 1 phút

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Anh Kiên (SN 2008, trú tại xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) cùng Nguyễn Văn Tiền (SN 1992, trú tại xã Vân Đình, Hà Nội) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 25/4, Công an phường Hà Đông tiếp nhận tin báo của một cô gái về việc bị mất trộm chiếc xe máy Honda Wave màu xanh, biển kiểm soát 18D1-78xxx trước khu vực số 99 ngõ 233 đường Chiến Thắng.

Lê Anh Kiên và Nguyễn Văn Tiền tại cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an phường Hà Đông triển khai lực lượng rà soát địa bàn, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn.

Sau nhiều ngày mật phục, đến chiều 28/4, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên xuất hiện trên tuyến đường 18M – Mỗ Lao, phường Hà Đông có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính, lực lượng công an xác định 2 người này là Lê Anh Kiên và Nguyễn Văn Tiền.

Kiểm tra túi đeo chéo của Kiên, công an phát hiện nhiều dụng cụ như vam phá khóa, tay công, tô vít, cờ lê… là những phương tiện thường được các đối tượng trộm cắp sử dụng để phá khóa xe máy.

Các đối tượng chỉ mất 1 phút để phá khoá, trộm xe máy.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Kiên và Tiền đã thừa nhận hành vi phạm tội. Chỉ trong tháng 4/2026, Kiên và Tiền thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Hà Đông, Thanh Liệt và xã Bình Minh.

Chỉ mất chưa đầy 1 phút, các đối tượng có thể bẻ khóa, nổ máy, trộm cắp thành công một chiếc xe máy để sơ hở. Sau khi trộm được xe, Nguyễn Văn Tiền còn lên mạng xã hội tìm người mua thông qua các hội nhóm mua bán xe không giấy tờ.

Lực lượng chức năng xác định phương thức hoạt động của nhóm đối tượng không quá mới nhưng khá manh động và liều lĩnh. Chúng thường lợi dụng khung giờ đêm muộn hoặc rạng sáng, di chuyển qua nhiều khu đô thị, khu dân cư đông đúc để tìm các xe dựng sơ hở, không khóa càng hoặc thiếu thiết bị chống trộm.

Khi phát hiện mục tiêu, một kẻ trực tiếp xuống phá khóa, kẻ còn lại ngồi trên xe cảnh giới và sẵn sàng bỏ chạy nếu bị phát hiện.

“Các đối tượng liên tục thay đổi địa bàn hoạt động, dùng xe vừa trộm được làm phương tiện gây án tiếp theo nên gây nhiều khó khăn cho công tác truy xét”, Trung úy Trần Việt Dũng, Phó Trưởng Công an phường Hà Đông chia sẻ.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản, không để xe ở nơi vắng vẻ, thiếu người trông coi; nên khóa càng, lắp thiết bị chống trộm và gửi xe tại các điểm trông giữ an toàn.

Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoặc xảy ra vụ việc liên quan an ninh trật tự, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.