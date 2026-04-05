Thót tim cảnh tài xế xe máy 'cướp đường' tàu hỏa ở Hà Nội

Camera ghi lại toàn cảnh nam tài xế xe máy 'cướp đường' tàu hỏa ở Hà Nội

Sáng 5/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua camera của hệ thống cảnh báo tự động tại đường ngang dân sinh, lực lượng chức năng ghi lại toàn cảnh người đàn ông đi xe máy cố tình "cướp đường" tàu hỏa.

Theo đó, khoảng 15h48 ngày 4/4, tàu SE8, do đầu máy 948 kéo 14 toa, chạy trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Khi đến đường ngang dân sinh có biển báo, đèn cảnh báo và barie tự động tại Km13+700 (đoạn qua xã Ngọc Hồi, Hà Nội), một nam tài xế xe máy đã cố tình vượt qua đường sắt.

Phát hiện xe máy băng qua đường sắt, lái tàu đã phanh hãm để tránh xảy ra tai nạn. Tài xế xe máy bị ngã ra đường, sau đó lái xe rời khỏi hiện trường. Tàu SE8 tiếp tục hành trình vào lúc 15h50, chiếm dụng khu gian Thường Tín - Văn Điển khoảng 2 phút.

Tài xế xe máy cố tình vượt đường ngang khi tàu hỏa đi đến.

Cục CSGT khuyến cáo, mỗi hành vi chủ quan, "nhanh một giây" có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông đường sắt, không có ngoại lệ, đồng thời công khai để tăng tính răn đe.

Tính riêng ngày 4/4, lực lượng CSGT cả nước bố trí 77 tổ công tác với 228 cán bộ, chiến sĩ để xử lý vi phạm về an toàn giao thông đường sắt. Đáng chú ý, 36 cán bộ, chiến sĩ được phân công bí mật ghi hình phục vụ phạt nguội.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 110 trường hợp vi phạm (13 ô tô, 89 mô tô, 8 xe đạp). Tổng số tiền xử phạt là 98,85 triệu đồng.

Cục CSGT cũng điểm danh một số địa phương có số vi phạm cao là Hà Nội 23 trường hợp, TP.HCM 13 trường hợp, Đà Nẵng và Bắc Ninh cùng có 10 trường hợp

"Kết quả cho thấy ý thức chấp hành của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn rất đáng lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng", Cục CSGT nêu rõ.