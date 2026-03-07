Cục CSGT nhận 60 tin phản ánh vi phạm giao thông từ người dân trong 24 giờ

(VTC News) -

Trong vòng 24 giờ, hệ thống camera A.I trên tuyến cao tốc và tại nhiều nút giao ở Hà Nội đã phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông, trong đó phổ biến là vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), từ 7h30 ngày 5/3 đến 7h30 ngày 6/3/2026, hệ thống camera A.I giám sát giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai và tại khu vực nội đô Hà Nội tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, camera A.I phát hiện 1 trường hợp ô tô chạy quá tốc độ quy định và 3 trường hợp lái xe ô tô không thắt dây an toàn khi tham gia giao thông.

Trong khi đó, tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi (Hà Nội), hệ thống camera ghi nhận số lượng vi phạm khá lớn. Chỉ trong thời gian trên đã có 71 trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ) và 46 trường hợp người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Hệ thống camera A.I tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi (Hà Nội) phát hiện một trường hợp xe máy vượt đèn đỏ trong khung giờ cao điểm.

Theo Cục CSGT, toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được trích xuất dữ liệu và chuyển đến lực lượng công an các đơn vị, địa phương để tiến hành xác minh, lập hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc phát hiện vi phạm qua hệ thống camera giám sát, Cục CSGT cũng tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong cùng khoảng thời gian, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 60 tin phản ánh vi phạm giao thông do người dân cung cấp thông qua Fanpage Facebook của Cục CSGT, số Zalo của Cục trưởng và ứng dụng VNeTraffic.

Các thông tin này sau đó được chuyển tới công an địa phương để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe máy và thắt dây an toàn khi đi ô tô, nhằm góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.