Băng qua lối đi tự mở, ô tô bị tàu hỏa tông nát đầu

Chiều 26/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa ô tô và tàu hỏa tại lối đi tự mở trên địa bàn thôn Tân Thành, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h54 tại Km58+200 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng. Thời điểm này, đoàn tàu mang số hiệu D12E-647 do anh N.G.H (SN 1984, trú Hà Nội) điều khiển theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn đã va chạm với ô tô 5 chỗ BKS 98A-831.xx do anh P.M.Đ (SN 2001, trú thôn Tân Thành) cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô và tàu hỏa.

Hình ảnh từ camera cho thấy, dù đoàn tàu đã kéo còi cảnh báo từ xa, tài xế vẫn điều khiển ô tô băng qua khu vực giao cắt.

Cú va chạm khiến phần đầu xe biến dạng nặng, rất may không gây thiệt hại về người.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc ô tô đang di chuyển từ lối đi tự mở ra Quốc lộ 1A. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe ô tô và lái tàu. Kết quả, cả hai đều âm tính.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, một vụ tai nạn thảm khốc giữa tàu hỏa và ô tô con cũng xảy ra ở Hà Nội. Khoảng 19h51 ngày 25/2, tại km15 + 700, đoạn qua địa bàn xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và ô tô tải.

Thời điểm trên, tàu SE (đầu máy D19E-942 kéo theo 14 toa phía sau) di chuyển theo chiều Văn Điển đi Thường Tín do anh H.M.H. (lái tàu thuộc xí nghiệp đầu máy Hà Nội) cầm lái va chạm với xe ô tô tải gắn biển số 29H-792xx do anh N.V.T. (SN 1974, trú tại Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến tài xế ô tô tải tử vong tại chỗ. Anh Đ.N.H. (SN 1985, trú tại thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi) bị đa chấn thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương bảo vệ hiện trường, tổ chức khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định.