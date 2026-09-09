Thời điểm dự kiến khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

(VTC News) -

Tại cuộc họp các Ban chỉ đạo và các Tổ giúp việc của Bộ về tình hình thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng chiều 8/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, phải nỗ lực để khởi công dự án vào tháng 12/2027. Hiện chủ đầu tư đã ký hợp đồng gói thầu tư vấn hỗ trợ dự án; tư vấn hỗ trợ dự án đã lập nhiệm vụ, dự toán, hồ sơ yêu cầu gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Cùng với đó, dự án đang triển khai các thủ tục lựa chọn các tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư như: tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tư vấn giám sát khảo sát; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bộ Xây dựng dự kiến khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tháng 12/2027. (Ảnh minh hoạ).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam có tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TPHCM), đi qua địa phận 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự án đầu tư mới toàn tuyến đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350km/giờ, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 67,34 tỷ USD. Ban Quản lý dự án Thăng Long được giao là chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo tiến độ được phê duyệt, công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công dự án từ quý IV/2026 đến quý IV/2028. Công tác giải phóng mặt bằng được tách thành các dự án độc lập, do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tuyến đi qua quyết định đầu tư; tiến độ hoàn thành quý IV/2028.

Liên quan đến dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, theo Bộ Xây dựng, dự án được chia thành các dự án thành phần, tiểu dự án. Đến nay, dự án thành phần 1 (đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga) đã khởi công gói thầu XL01 gồm 5 vị trí ga vào ngày 19/12/2025.

Ban Quản lý dự án đường sắt đang triển khai thi công san lấp mặt bằng quảng trường tại 3 vị trí ga Lào Cai, Phú Thọ và Nam Hải Dương. Còn 2 vị trí ga Bắc Hồng và Lương Tài do mặt bằng bàn giao nhỏ lẻ, chưa đảm bảo công địa triển khai thi công đồng loạt.

Với tuyến kết nối và quảng trường của 15 ga còn lại hiện đang thực hiện khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự kiến hoàn thành để triển khai lựa chọn nhà thầu xây lắp, tổ chức thi công từ quý IV/2026.

Dự án thành phần 2 (dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt) hiện đang được tổng hợp hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định để trình Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ thời gian tới, Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án, rõ hạng mục công việc, tiến độ từ công tác giải phóng mặt bằng, tư vấn, khảo sát, thi công…