Thêm nhiều người nhập viện trong vụ nghi ngộ độc tập thể tại công ty may ở Huế

(VTC News) -

Liên quan vụ nghi ngộ độc tập thể xảy ra tại Công ty dệt may Scavi Huế (Khu công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, TP Huế), theo lãnh đạo Sở Y tế TP Huế, đến tối 11/9, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận 95 trường hợp và Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 13 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc.

Bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế với các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng với chẩn đoán ban đầu viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm. Trong số này, có những trường hợp ổn, sau khi đến khám được điều trị tại nhà.

Sau khi nhận thông tin từ Trung tâm Y tế Phong Điền về việc tiếp nhận bệnh nhân vào viện điều trị nghi do ngộ độc thực phẩm, Sở Y tế TP Huế nhanh chóng cử đoàn công tác phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện xác minh, điều tra, lấy mẫu và xử lý.

Một số bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc xảy ra tại Công ty dệt may Scavi Huế đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. (Ảnh: LĐBVCC)

Sở Y tế TP Huế cũng yêu cầu Công ty dệt may Scavi Huế tạo điều kiện hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị, thường xuyên theo dõi sức khỏe công nhân, nhân viên; tăng cường truyền thông về an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và giám sát các hoạt động tại nhà ăn. Ngoài ra, công ty tiếp tục phối hợp với Sở Y tế TP Huế xác minh nguyên nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và thực hiện thông tin, báo cáo theo quy định.

Đối với Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, Sở Y tế TP Huế yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong theo dõi, điều trị bệnh nhân và xác định nguyên nhân vụ việc, cung cấp thông tin tình hình sức khỏe bệnh nhân.

Trung tâm Y tế Phong Điền và UBND xã Phong Điền được yêu cầu tăng cường truyền thông về an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đồng thời phối hợp điều tra, xử lý và báo cáo theo quy định.

Đối với đơn vị cung cấp suất ăn bếp ăn tập thể tại Công ty Dệt may Scavi Huế thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành, Sở Y tế yêu cầu tiếp tục theo dõi sức khỏe toàn bộ nhân viên, tăng cường giám sát các hoạt động tại nhà ăn và phối hợp xác minh nguyên nhân vụ việc.

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, thời gian xảy ra vụ ngộ độc tập thể khoảng 10h ngày 11/9. Tính đến 14h45 ngày 11/9 có 41 người có biểu hiện ngộ độc và được đưa đến bệnh viện. Trong đó, có 30 người đang điều trị tại khoa cấp cứu; 10 ca điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới; 1 ca điều trị tại khoa hồi sức tích cực (phản vệ độ 2). Đến khoảng 17h cùng ngày, số lượng người đang phải nhập viện liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm kể trên là khoảng trên 50 người.